|
«Барселона» не купит Гризманна, чтобы не навредить «Атлетико» в условиях запрета на трансферы
03.08.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона», скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом.
Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу по телефону переговорил с исполнительным директором «кольчонерос» Мигелем Анхелем Марином. Бартомеу сообщил, что «Барселона» заинтересована в Гризманне, но также отметил, что каталонский клуб не намерен серьезно вредить «Атлетико» своими действиями.
Марин напомнил, что «кольчонерос» не могут заявлять новичков ввиду запрета на трансферы. «Атлетико» не сможет заменить кем-то Гризманна, если нападающий покинет команду нынешним летом. Стороны пришли к джентльменскому соглашению, согласно которому «Барселона» не станет покупать футболиста до закрытия трансферного окна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона», скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии