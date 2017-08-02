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«Барселона» не купит Гризманна, чтобы не навредить «Атлетико» в условиях запрета на трансферы

03.08.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона», скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу по телефону переговорил с исполнительным директором «кольчонерос» Мигелем Анхелем Марином. Бартомеу сообщил, что «Барселона» заинтересована в Гризманне, но также отметил, что каталонский клуб не намерен серьезно вредить «Атлетико» своими действиями.

Марин напомнил, что «кольчонерос» не могут заявлять новичков ввиду запрета на трансферы. «Атлетико» не сможет заменить кем-то Гризманна, если нападающий покинет команду нынешним летом. Стороны пришли к джентльменскому соглашению, согласно которому «Барселона» не станет покупать футболиста до закрытия трансферного окна.

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«Барселона», скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом.

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