«Монако» хочет от «Реала» больше 180 млн евро за Мбаппе, в том числе 25 млн – если он получит «Золотой мяч»

Ход переговоров между «Монако» и «Реалом» о возможном трансфере форварда Килиана Мбаппе замедлился в последнюю неделю.

Мадридский клуб сохраняет оптимистичный настрой. Вполне вероятно, что переход будет оформлен в последние дни трансферного окна, то есть в конце августа.

«Монако» повысил цену на нападающего. Руководство клуба в лице президента Дмитрия Рыболовлева и вице-президента Вадима Васильева еще в середине июля сообщило, что готово продать Мбаппе за 190 миллионов евро. «Монако» ориентируется на 192 миллиона евро – цену, которую «Реал» и «ПСЖ» летом прошлого года могли заплатить за нападающего «Барселоны» Неймара.

«Мадрид» в ответ дал понять, что готов заплатить за Мбаппе 150-160 миллионов евро и еще 20-30 миллионов в виде бонусов, начисление которых будет зависеть от результативности форварда. Клубы собирались прийти к компромиссу, который удовлетворил бы обе стороны.

Однако «Монако» еще повысил свои требования, когда стало ясно, что «ПСЖ» заплатит 222 миллиона евро за нападающего «Барселоны» Неймара. Клуб из княжества хочет договориться с «Реалом» о бонусных 25 миллионах евро, которые будут перечислены в том случае, если Мбаппе получит «Золотой мяч». Полная сумма трансфера должна превысить 180 миллионов. Испанская сторона считает такие запросы чрезмерными.