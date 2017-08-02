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Быков заработал удаление в первом матче после 3-матчевой дисквалификации в Лиге Европы

03.08.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и АЕК вторую желтую карточку заработал хавбек минчан Артем Быков.

Полузащитник был удален на 86-й минуте игры.

Отметим, что удаление Быкова случилось в первом матче после ранее закончившейся трехматчевой дисквалификации в Лиге Европы.

Белорусы – очень жесткие ребята. За что наших удаляют в еврокубках

 
 
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В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и АЕК вторую желтую карточку заработал хавбек минчан Артем Быков.

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