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Минское «Динамо» вылетело из Лиги Европы

03.08.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» сыграло вничью с АЕК (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда, но по сумме двух игр не сумело выйти в плей-офф и покидает турнир.

Первый матч завершился победой АЕК со счетом 2:0.

Таким образом, «Динамо» прошло два раунда квалификации Лиги Европы, где подопечные Сергея Гуренко прошли «Рунавик» и «Работничков».

Таким образом, в этом сезоне покинуло два турнира: Лигу Европы и Кубок Беларуси.

«Динамо» покидает Европу. Как это было

 
 
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Минское «Динамо» сыграло вничью с АЕК (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда, но по сумме двух игр не сумело выйти в плей-офф и покидает турнир.

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