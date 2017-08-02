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Минское «Динамо» вылетело из Лиги Европы
03.08.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» сыграло вничью с АЕК (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда, но по сумме двух игр не сумело выйти в плей-офф и покидает турнир.
Первый матч завершился победой АЕК со счетом 2:0.
Таким образом, «Динамо» прошло два раунда квалификации Лиги Европы, где подопечные Сергея Гуренко прошли «Рунавик» и «Работничков».
Таким образом, в этом сезоне покинуло два турнира: Лигу Европы и Кубок Беларуси.
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Минское «Динамо» сыграло вничью с АЕК (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда, но по сумме двух игр не сумело выйти в плей-офф и покидает турнир.
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