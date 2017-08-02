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«Барселона» получила 222 млн евро от представителей Неймара и направит УЕФА информацию о выплате
03.08.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» опубликовала заявление касательно перехода нападающего Неймара в «ПСЖ».
«Вечером четверга представители Неймара лично посетили офис «Барселоны» и выплатили 222 миллиона евро с целью одностороннего расторжения контракта, который связывал футболиста и клуб.
«Барселона» передаст УЕФА детальную информацию об этой операции, чтобы они определили дисциплинарные меры, которые могут последовать в этом случае», – сказано в тексте.
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«Барселона» опубликовала заявление касательно перехода нападающего Неймара в «ПСЖ».
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