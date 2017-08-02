«Барселона» получила 222 млн евро от представителей Неймара и направит УЕФА информацию о выплате

«Барселона» опубликовала заявление касательно перехода нападающего Неймара в «ПСЖ».

«Вечером четверга представители Неймара лично посетили офис «Барселоны» и выплатили 222 миллиона евро с целью одностороннего расторжения контракта, который связывал футболиста и клуб.

«Барселона» передаст УЕФА детальную информацию об этой операции, чтобы они определили дисциплинарные меры, которые могут последовать в этом случае», – сказано в тексте.