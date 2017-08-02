Генпродюсер «Минск ТV»: «Спортивное вещание может стать одним из основных в деятельности канала»

Генеральный продюсер «Мiнск ТV» Алексей Гурский в разговоре с журналистом «Прессбола» Юрием Довнаром рассказал о планах по наполнению телеканала контентом.

«Сегодня трансляции матчей чемпионата Беларуси не столько коммерческий момент, сколько вопрос престижа, о рейтингах и успешности продукта говорить рано. Пока мы не заказывали исследования, это дорого и, повторюсь, несвоевременно. Реакцию же зрителя в основном отслеживаем в социальных сетях. Могу сказать точно: интерес у людей есть. В том числе потому у нас большие планы, связанные со спортивными трансляциями. Речь не только о футболе, но и о других видах. Спортивное вещание может стать одним из основных в деятельности нашего телеканала», – сказал Гурский.

Напомним, «Минск TV» изначально начал показывать игры ФК «Крумкачы», а с недавнего времени показывал матч БАТЭ.