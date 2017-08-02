ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер АЕКа: «Нам было сложно играть против 12-ти игроков»

03.08.2017 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес прокомментировал ничью с минским «Динамо» (1:1, первая игра 2:0), которая позволила кипрскому клубу пройти в плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Trubuna.com.

– Это большая победа для нас. Мы играли против большого клуба и на стадионе с большой историей. Нам сложно было играть против 12-ти игроков. Мы счастливы, потому что весь матч мы были в меньшинстве. Я считаю, наша команда заслужила эту победу.

– Первый и второй тайм сильно отличались. Что вы думаете об этом?

– Да, таймы отличались. У нас была задача использовать преимущество, которое мы имели перед ответным матчем. Но в самом начале второго тайма был назначен пенальти. Странное решение рефери, особенно учитывая, что вскоре не назначили пенальти за фол на Тете. «Динамо» – опытный еврокубковый боец и победа над этой командой далась нам тяжело. Но мы выстояли.

–  Был ли этот матч самым сложным в этом году?

– У нас был очень сложный матч в Корке. Я очень горд за команду. Наш клуб во второй раз пробился в раунд плей-офф Лиги Европы – это большое достижение.

– Каких игроков из состава «Динамо» можете отметить?

– «Динамо» – это большая команда, с очень хорошими игроками. Хотел бы отметить нападающего, который играл на острие. Также понравился капитан (Александр Нойок – прим.) Очень хороший игрок. Его бойцовский дух передавался всей команде. Повторюсь, «Динамо» – очень хорошая команда, поэтому мы счастливы, что прошли дальше, – сказал Идьякес.

«Динамо», good bye. Гол Сароки не помог минчанам пройти АЕК

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес прокомментировал ничью с минским «Динамо» (1:1, первая игра 2:0), которая позволила кипрскому клубу пройти в плей-офф...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Журналист RMC Sport: «Неймар подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика