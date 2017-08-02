Главный тренер АЕКа: «Нам было сложно играть против 12-ти игроков»

Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес прокомментировал ничью с минским «Динамо» (1:1, первая игра 2:0), которая позволила кипрскому клубу пройти в плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Trubuna.com.

– Это большая победа для нас. Мы играли против большого клуба и на стадионе с большой историей. Нам сложно было играть против 12-ти игроков. Мы счастливы, потому что весь матч мы были в меньшинстве. Я считаю, наша команда заслужила эту победу.

– Первый и второй тайм сильно отличались. Что вы думаете об этом?

– Да, таймы отличались. У нас была задача использовать преимущество, которое мы имели перед ответным матчем. Но в самом начале второго тайма был назначен пенальти. Странное решение рефери, особенно учитывая, что вскоре не назначили пенальти за фол на Тете. «Динамо» – опытный еврокубковый боец и победа над этой командой далась нам тяжело. Но мы выстояли.

– Был ли этот матч самым сложным в этом году?

– У нас был очень сложный матч в Корке. Я очень горд за команду. Наш клуб во второй раз пробился в раунд плей-офф Лиги Европы – это большое достижение.

– Каких игроков из состава «Динамо» можете отметить?

– «Динамо» – это большая команда, с очень хорошими игроками. Хотел бы отметить нападающего, который играл на острие. Также понравился капитан (Александр Нойок – прим.) Очень хороший игрок. Его бойцовский дух передавался всей команде. Повторюсь, «Динамо» – очень хорошая команда, поэтому мы счастливы, что прошли дальше, – сказал Идьякес.

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