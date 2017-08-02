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Журналист RMC Sport: «Неймар подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

03.08.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что форвард Неймар уже стал игроком «ПСЖ».

«Неймар теперь парижанин! Он подписал контракт на пять лет с руководителями «ПСЖ» в Барселоне! Он хочет сыграть против «Амьена»!» – написал инсайдер.

Ранее стало известно, что «Барселона» получила от представителей нападающего 222 миллиона евро за расторжение контракта, связывавшего футболиста с каталонским клубом.

«ПСЖ» в субботу встретится с «Амьеном» в 1-м туре нового чемпионата.

«ПСЖ» выкупил Неймара у «Барселоны»

 
 
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Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что форвард Неймар уже стал игроком «ПСЖ».

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