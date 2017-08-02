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Сергей Гуренко: «Это противостояние мы проиграли еще на Кипре»

03.08.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ничью с АЕК (1:1, первая игра 0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

– Еврокубки для нас закончились. Это противостояние мы проиграли еще на Кипре. Если говорить про сегодняшнюю игру, то у меня претензий к ребятам нет. Каждый сыграл в свою силу, а некоторые даже больше. Те моменты, которые мы создали, надо использовать.

Что поделаешь? Мы проиграли достойному сопернику, который не первый год играет в еврокубках, а для многих наших игроков это первый подобный опыт. Ребята увидели, как надо играть, на каких скоростях играют в Европе и с каким желанием там играют. Надо постоянно прогрессировать, работать и ставить это главной целью, – сказал Гуренко.

«Динамо», good bye. Гол Сароки не помог минчанам пройти АЕК

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ничью с АЕК (1:1, первая игра 0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы,...

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