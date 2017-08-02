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Сергей Гуренко: «Демидовича мы выставили на трансфер. Ноль голов, ноль передач. Надо молодых развивать»

03.08.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после ничьей с АЕК (1:1, первая игра 0:2) рассказал о построении атакующей линии в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

– У вас в запасе сегодня было только два атакующих игрока. С чем это связано?

– У меня ни одного травмированного нет. В заявку не попали Кийко и Яроцкий. Кийко еще ни разу не играл на таком уровне. А Яроцкий сам понимает, что не готов функционально. Это вся наша обойма.

– А Демидович?

– Демидовича мы выставили на трансфер. Ноль голов, ноль передач. Надо молодых развивать. Хотя претензий к нему нет: он хорошо работал и тренировался. Моменты есть – голов нет, – сказал Гуренко.

Статистику выступлений Демидовича смотрите здесь.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после ничьей с АЕК (1:1, первая игра 0:2) рассказал о построении атакующей линии в матче 3-го квалификационного раунда...

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