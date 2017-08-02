Анатолий Капский: «Еще раз повторю: мне хочется большего спроса и жесткости со стороны главного тренера и начальника команды»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко признался, к кому из игроков борисовского клуба имеет претензии по ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Славии».

– Возможно, главный тренер со мной не согласится, но по игре у меня претензии только к одному футболисту. Это Гвилия. Не говорю, что он виноват во всем. Но Вако выпустили играть в атаке, а он за мячом возвращался чуть ли не к центральным защитникам. Этот «дыр-дыр» мне не нравится. Постоянно говорю ему об этом – не слышит.

– У Гвилии в этом сезоне совсем мало практики.

– У него еще в межсезонье пошли травмы. Как получил повреждение в первом же спарринге с тбилисским «Динамо», так и началось. И что меня возмутило – в июне нездоровым поехал в сборную. Тренировался там в общей группе, с большим желанием. Но это же непрофессионализм. Причем не только его, но и тренерского штаба, начальника команды, докторов...

Я уже давно считаю, что главный тренер в современном футболе – это своего рода генеральный менеджер. Он отвечает и за игру, и за работу массажистов, медперсонала. В конечном счете здоровье футболистов – это тоже его компетенция. Как нужно было поступить Александру Владимировичу Ермаковичу в ситуации с Гвилией? Очень просто. Сказать врачу, чтобы тот выписал футболисту медицинское заключение. И еще письменно обратиться в Федерацию футбола Грузии – довести до нее, что игрок нездоров. После этого, пожалуйста, пусть летит в сборную с документами. Этого сделано не было. В итоге Вако в сборной травму усугубил. Снова потребовалось лечение. Нонсенс.

Видимо, контроля в этом плане у нас сегодня не хватает. Менталитет такой, что... Иногда же нужно жестко спросить с футболиста, повысить голос. И понимать, что в клубе есть руководство, которое принимает решения. Это даже не конкретного случая касается – ситуации в целом. В последние годы так получается, что сезон начинаем ни шатко ни валко. Вроде бы подготовились – прошли сборы, жили в дорогих отелях, тренировались на хороших полях... А на старте чемпионата теряем очки, даем фору соперникам. Одно к одному – и на еврокубках это тоже сказывается. Беремся за дело, когда жареный петух клюнет. Потому говорю и еще раз повторю: мне хочется большего спроса и жесткости со стороны главного тренера и начальника команды, – сказал Капский.