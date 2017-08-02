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Сергей Игнатович: «Мы можем играть против таких команд, но чуть-чуть не хватило»
03.08.2017 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь минского «Динамо» Сергей Игнатович подвел итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с кипрским АЕКом (1:1).
– «Динамо» не хватило одного гола. Действовали хорошо, отдавались игре… И желание было, и мастерство показали… Мы можем играть против таких команд, но чуть-чуть не хватило.
– У вас было два сложных сэйва. Удары действительно были непростыми?
– Сложные удары. Хорошо, что получилось отбить. Ради этого и тренируюсь каждый день.
– После этих эпизодов увереннее себя почувствовали в конце?
– Конечно. Всегда так происходит: если футболист делает удачное действие, потом проще играть, – сказал Игнатович.
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Вратарь минского «Динамо» Сергей Игнатович подвел итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с кипрским АЕКом (1:1).
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