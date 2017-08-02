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Александр Нойок: «Понятно, что играли нормально, людей порадовали. Но все равно не по себе, ведь знали, что можем»
03.08.2017 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал исход ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с кипрским АЕКом (1:1, первый матч 0:2).
– Несмотря на неудовлетворительный результат, есть моральное удовлетворение от игры?
– Скорее опустошение. Понятно, что мы играли нормально, людей порадовали… Но все равно не по себе, потому что знали, что можем, верили до конца…
– Получается, все было проиграно в первой игре?
– Вы же видели, что ничего не было проиграно. Сколько моментов создали, сколько возможностей было для того, чтобы забить…
– Можно говорить о том, что игра складывалась не так, как планировалось? Тренеру пришлось вносить коррективы в состав уже в перерыве.
– Это просто тренерская задумка, которая воплотилась. Во втором тайме мы сразу забили гол. Хотя и в первом тайме Володя (Хващинский – прим.) нормально играл.
– В первом половине, наверное, рассчитывали хотя бы один мяч отыграть?
– Да, но, повторюсь, моменты были. Никакой паники не испытывали, потому что в начале второго тайма открыли счет. Тренер сделал кое-какие коррективы, они сработали. Но не сумели дожать.
– Видели момент с назначением пенальти? Были рядом с эпизодом?
– Да. Пенальти стопроцентный, – сказал Нойок.
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Александр Нойок: «Понятно, что играли нормально, людей порадовали. Но все равно не по себе, ведь знали, что можем»
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал исход ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с кипрским АЕКом (1:1, первый матч...
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