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Неймар: «Хочу приносить счастье миллионам болельщиков «ПСЖ» по всему миру»

03.08.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард Неймар передал впечатления после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Я крайне рад присоединиться к «ПСЖ». Со времени моего переезда в Европу этот клуб всегда был одним из наиболее конкурентоспособных и амбициозных. А самый большой вызов, сильнее всего мотивировавший меня перейти в новую команду, – это задача помочь «ПСЖ» завоевать титулы, которые нужны болельщикам.

Амбиции «ПСЖ» привлекли меня в этот клуб. Я провел четыре сезона в Европе и чувствую себя готовым принять вызов. С сегодняшнего момента буду делать все возможное, чтобы помогать новым партнерам, открывать новые горизонты для моего клуба и приносить счастье миллионам болельщиков «ПСЖ» по всему миру», – сказал нападающий.

Неймар – в «ПСЖ». Официально

 
 
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Форвард Неймар передал впечатления после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».

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