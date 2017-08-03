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Неймар стал самым дорогим футболистом в истории, побив рекорд Погба
03.08.2017 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «ПСЖ» Неймар стал самым дорогим футболистом в истории.
Нападающий заключил с французским клубом пятилетний контракт. Ранее представители игрока заплатили 222 миллиона евро «Барселоне». Такая сумма отступных была указана в контракте, связывавшем нападающего с каталонским клубом.
Неймар побил рекорд полузащитника Поля Погба. Летом прошлого года хавбек перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» приблизительно за 105 миллионов евро.
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Форвард «ПСЖ» Неймар стал самым дорогим футболистом в истории.
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