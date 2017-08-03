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«ПСЖ» объявил о пятилетнем контракте с Неймаром
03.08.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» официально объявил о трансфере нападающего Неймара.
Футболист заключил с французским клубом контракт. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Ранее нападающий выступал за «Барселону». Сегодня представители футболиста выплатили каталонскому клубу 222 миллиона евро, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Иллюстрация: официальный сайт «ПСЖ»
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«ПСЖ» официально объявил о трансфере нападающего Неймара.
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