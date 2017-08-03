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Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн

03.08.2017 20:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Бразильский футболист Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
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"В четверг представители Неймара посетили офис клуба и выплатили 222 миллиона евро за расторжение договора. Теперь клуб предоставит эти данные в Союз европейских футбольных ассоциаций", — говорится в сообщении. 

Именно такая сумма была прописана в контракте бразильца за разрыв соглашения в одностороннем порядке. Теперь требования финансового fair play не помешают французскому ПСЖ заключить соглашение с форвардом, так как бразилец стал свободным агентом.

СМИ уже сообщили, что парижский клуб заключил соглашение с форвардом. Однако подробности контракта не раскрываются. 

Таким образом, сумма, выплаченная Неймаром, является рекордной в футболе. Ранее самым дорогим переходом являлся трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". За его переход англичане заплатили 105 миллионов евро.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ сообщают, что ПСЖ уже подписал контракт с бразильским нападающим, ставшим самым дорогим футболистом в истории.

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