МИНСК, 3 авг — Sputnik. Бразильский футболист Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



© AFP/ PATRIK STOLLARZ Неймар объяснил, почему перешел в ПСЖ

"В четверг представители Неймара посетили офис клуба и выплатили 222 миллиона евро за расторжение договора. Теперь клуб предоставит эти данные в Союз европейских футбольных ассоциаций", — говорится в сообщении.

Именно такая сумма была прописана в контракте бразильца за разрыв соглашения в одностороннем порядке. Теперь требования финансового fair play не помешают французскому ПСЖ заключить соглашение с форвардом, так как бразилец стал свободным агентом.

СМИ уже сообщили, что парижский клуб заключил соглашение с форвардом. Однако подробности контракта не раскрываются.

Таким образом, сумма, выплаченная Неймаром, является рекордной в футболе. Ранее самым дорогим переходом являлся трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". За его переход англичане заплатили 105 миллионов евро.