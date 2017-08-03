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Минское "Динамо" покинуло Лигу Европы
03.08.2017 20:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" вылетел из Лиги Европы, сыграв вничью с кипрским АЕКом, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Марина Серебрякова
В четверг, 3 августа, на столичном стадионе "Трактор" минчане принимали гостей из кипрского города Ларнака в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ. Матч завершился со счетом 1:1. В составе подопечных Сергея Гуренко отметился Антон Сарока (46-я минута). Счет в добавленное время сравнял Баррера Акоран, забивший мяч в пустые вороты (93+).
Таким образом, по сумме двух встреч в плей-офф квалификации вышли киприоты (1:3). Напомним первый матч, состоявшийся неделю назад, завершился уверенной победой АЕКа (2:0).
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Жеребьевка раунда плей-офф континентальных клубных турниров состоится 4 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
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Киприоты сравняли счет на последних минутах, воспользовавшись ошибкой голкипера хозяев Сергея Игнатовича, который пошел в атаку.
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