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Минское "Динамо" покинуло Лигу Европы

03.08.2017 20:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" вылетел из Лиги Европы, сыграв вничью с кипрским АЕКом, сообщает Sputnik.

Минское "Динамо" покинуло Лигу Европы
© Sputnik / Марина Серебрякова
БАТЭ второй год подряд пролетает мимо Лиги чемпионов

В четверг, 3 августа, на столичном стадионе "Трактор" минчане принимали гостей из кипрского города Ларнака в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ. Матч завершился со счетом 1:1. В составе подопечных Сергея Гуренко отметился Антон Сарока (46-я минута). Счет в добавленное время сравнял Баррера Акоран, забивший мяч в пустые вороты (93+).

Таким образом, по сумме двух встреч в плей-офф квалификации вышли киприоты (1:3). Напомним первый матч, состоявшийся неделю назад, завершился уверенной победой АЕКа (2:0).

Из белорусских клубов выступление в еврокубках продолжит только борисовский БАТЭ. Накануне "желто-синие" одержали победу над пражской "Славией" (2:1), но по сумме двух поединков дальше прошел соперник. Теперь подопечные Александра Ермаковича попытаются пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

Жеребьевка раунда плей-офф континентальных клубных турниров состоится 4 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Киприоты сравняли счет на последних минутах, воспользовавшись ошибкой голкипера хозяев Сергея Игнатовича, который пошел в атаку.

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