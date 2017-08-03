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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Альтах» прошел «Гент», «Милан» обыграл «КСУ Крайову» и другие результаты 

04.08.2017 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Шкендия-79 Македония – Тракай Литва 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
3 августа, 18.00, «Младость Струмица»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 29 Ибраими, 2:0 – 42 Хасани, 3:0 – 88 Хасани.
Шкендия-79Захов, Ибраими, Челикович, Бейтулаи, Хасани (Зейнулаи, 90), Алими, Тодоровски, Тотре, Абдурахими (Шефити, 82), Бойку, Радески (Фазлагич, 90).
ТракайПлукас, Климавичюс, Вакили, Янушевскис, Боровскис, Дорли, Шишка (Мамаев, 88), Шиленас (Чижас, 81), Воробьевас, Быченок (Еременко, 46), Максимов.
Предупреждения:
Воробьевас (37), Климавичюс (53), Еременко (69).
Удаление:
Климавичюс (72).

Первый матч – 1:2.

Одд Норвегия – Динамо Загреб Хорватия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 19.30, «Скагерак Арена»
Онлайн матча
ОддРоссбах, Нильсен, Семб Берге, Грегор, Хаген, Младенович (Пате Диуф, 75), Берг, Риски (Хеуген, 82), Самуэльсен (Бруберг, 64), Рууд, Оссеан.
Динамо ЗагребЛивакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Чорич (Ольмо, 75), Антолич, Моро, Фернандес, Ходжич (Гояк, 65), Судани (Ррахмани, 90).
Предупреждения:
Моро (27), Младенович (35), Судани (50), Сигали (53), Самуэльсен (56), Ольмо (81), Пате Диуф (84).
Удаление:
Ольмо (86).

Первый матч – 1:2.

Спарта Прага Чехия – Црвена Звезда Сербия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Генерали Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 19 Боачи.
Спарта ПрагаДубравка, Караваев, Штетина, Кадлец, Фридек, Маречек, Плавшич, Манджек, Мавуба (Росицки, 66), Янко (Лафата, 61), Кадлец (Бен Хаим, 46).
Црвена ЗвездаБорян, Савич, Стойкович, Родич, Йовичич, Доналд, Канга, Срнич (Радонич, 70), Милич (Гобелич, 90), Боачи (Пешич, 80), Ле Таллек.
Предупреждения:
Манджек (59), Борян (75), Боачи (80).

Первый матч – 0:2.

Аполлон Кипр – Абердин Шотландия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «АЕК-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 17 Шембри, 2:0 – 86 Селайя.
АполлонВале, Жандер, Яколиш (Стилиану, 73), Роберж, Юсте, Алешандре (Селайя, 84), Алеф, Кирьяку, Жоау Педру, Маглица, Шембри (Сардинеро, 65).
АбердинЛьюис, О`Коннор, Консидайн, Шинни, Рейнолдс (Райт, 78), Макай-Стивен, Маклин, Кристи, Логан, Стокли (Мэйнард, 54), Стюарт (Тэнси, 64).
Предупреждения:
Жоау Педру (20), Алеф (36), Стокли (43), Кристи (45), О`Коннор (45), Стилиану (83), Селайя (87), Вале (90).

Первый матч – 1:2.

Видеотон Венгрия – Бордо Франция 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Панчо-Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 45 Стопира.
ВидеотонКовачик, Юхас, Стопира, Него, Сольноки, Варга, Паткаи, Сульич (Тамаш, 88), Фиола, Щепович (Лазович, 46), Хенти (Сабо, 90).
БордоКостиль, Сабали, Левчук, Гайич, Санкаре, Вада (Менди, 46), Тулалан, Малком, Плашил (Туре, 78), Камано, Лаборд (Контенто, 49).
Предупреждения:
Сольноки (8), Фиола (23), Сабали (41), Плашил (50), Варга (60), Юхас (82), Сульич (83), Левчук (85), Лазович (90).
Удаления:
Сабали (47), Варга (69).

Первый матч – 1:2.

Габала Азербайджан – Панатинаикос Греция 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Баксель-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 51, автогол Моледо, 1:1 – 63 Лод, 1:2 – 66 Кабесас.
ГабалаБезотосный, Гурбанов, Мэлоун (Мамедов, 79), Вернидуб, Бюлтейс, Озобич, Холлидей, Дабо (Коне, 74), Гусейнов (Мамедов, 74), Жозеф-Монроз, Станкович.
ПанатинаикосВлаходимос, Кулибали, Моледо, Коловециос, Хульт, Лод, Хадзийованис (Кабесас, 61), Курбелис, Альтман (Лусиано, 56), Зека, Молинс (Рейш, 79).
Предупреждения:
Мэлоун (20), Лод (51).

 

Зенит Россия – Бней-Иегуда Израиль 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Крестовский»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 67 Бузагло.
ЗенитЛодыгин, Нету, Терентьев, Анюков (Кокорин, 73), Гарсия (Иванович, 80), Нобоа, Жулиано (Дриусси, 78), Жирков, Эрнани, Дзюба, Полоз.
Бней-ИегудаЗубас, Азуз, Хабши, Тургеман, Кандиль (Габай, 88), Бен Ари, Финиш (Ашкенази, 90), Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Бузагло, Тшибота.
Предупреждения:
Кандиль (62), Дриусси (85).

Первый матч – 2:0

Люнгбю Дания – Краснодар Россия 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 20.45, «Люнгбю»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 9 Перейра, 0:2 – 22 Перейра, 1:2 – 28 Рюгор Йенсен, 1:3 – 89, пенальти Мамаев.
ЛюнгбюАндерсен, Соренсен (Тшиембе, 81), Лумб, Кристенсен, Лунд, Кристиансен, Эрнсков, Блуме (Ларсен, 59), Боисен, Кьер, Рюгор Йенсен (Оджо, 72).
КраснодарСиницын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Газинский, 64), Перейра (Жигулев, 80), Мамаев, Каборе, Ристич, Вандерсон (Сулейманов, 86), Классон.
Предупреждения:
Кьер (7), Рюгор Йенсен (44).

Первый матч – 1:2

 

Александрия Украина – Астра Румыния 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Ника»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 43, пенальти Запорожан.
АлександрияПанькив, Цуриков, Бондаренко, Чеботаев, Бацула, Грицук (Каленчук, 78), Запорожан, Старенький (Пономарь, 57), Банада, Гитченко, Ситало (Кулиш, 69).
АстраИлиев, Польчак, Мрзляк (Кипирлиу, 85), Белу, Дандя, Поляк (Мойсе, 52), Маркиньос, Стан, Ионицэ, Никоарэ (Балауре, 65), Ле Таллек.
Предупреждения:
Ситало (19), Польчак (41), Стан (43), Ионицэ (45), Бацула (50).

Первый матч – 0:0.

Фола Эш Люксембург – Эстерсунд Швеция 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
3 августа, 20.30, «Эмиль Майриш»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 53 Бенси, 1:1 – 59 Соми, 1:2 – 66 Петтерссон.
Фола ЭшИм, Мухаремович, Храппан, Сакра, Бештоль (Корраль, 66), Латерца, Саити (Мерш, 81), Кляйн, Бенси, Хаджи, Цветкович (Роша, 75).
ЭстерсундКейта, Соми (Солландер, 85), Видгрен, Бьоркстрем (Годдос, 46), Менса, Нури, Хопкатт (Мукииби, 80), Петтерссон, Баширу, Папаяннопулос, Джеро.
Предупреждения:
Мухаремович (23), Храппан (65).

Первый матч – 0:1.

Фенербахче Турция – Штурм Австрия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 20.30, «Шюкрю Сараджоглу»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 32 Дирар, 1:1 – 66 Хуспек.
ФенербахчеДемирел, Нойштедтер, Озбайраклы, Калдырым, Шкртел, Дирар, Потук, Вальбуэна (Исла, 90), Туфан (Топал, 82), Соуза, Кесе (ван Перси, 63).
ШтурмЗибенхандль, Ликояннис, Маресич, Кох, Хуспек, Джегго (Шмид, 82), Хирлендер, Жуль, Рехер (Цулехнер, 46), Поцман, Алар (Шуберт, 63).
Предупреждения:
Джегго (23), Нойштедтер (66), Маресич (75), Потук (85).

Первый матч – 2:1.

ПАОК Греция – Олимпик Украина 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 21.00, «Тумба»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 24 Мак, 2:0 – 45 Цимирот.
ПАОКРей, Варела, Леовац, Креспо, Лео Матос, Мак, Цимирот, Джалма (Пелкас, 82), Каньяс (Шахов, 72), Бисесвар (Педро Энрике, 66), Прийович.
ОлимпикМахарадзе, Лукьянчук (Мигунов, 46), Шабанов, Кравченко, Немчанинов, Моха, Цимбалюк, Богданов, Шестаков, Хомутов (Сондей, 60), Беленький (Михалев, 71).
Предупреждения:
Немчанинов (4), Цимбалюк (51), Кравченко (58), Леовац (60).

Первый матч – 1:1.

Скендербеу Албания – Млада-Болеслав Чехия 2:1 (0:1, 2:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2
Дата проведения
3 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 18 Янош, 1:1 – 55, пенальти Лиляй, 2:1 – 83 Плаку.
СкендербеуШехи, Вангели, Османи (Плаку, 80), Яшаница, Радаш, Нимага, Мици, Лятифи, Гавазай (Музака, 74), Лиляй, Аденийи (Шкодра, 68).
Млада-БолеславДивиш, Стронати, Фабиан (Мареш, 71), Дуглас Силва, Паусхек, Пршикрыл, Янош (Магера, 111), Рада, Матейовски, Флейшман, Комличенко (Мебрахту, 60).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Вангели (12), Комличенко (53), Мареш (74), Пршикрыл (81).

Первый матч – 1:2.

Маритиму Португалия – Ботев Пловдив Болгария 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 августа, 21.00, «Душ Баррейруш»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 34, пенальти Родриго Пиньо, 2:0 – 49 Валенте.
МаритимуШарлес, Луиш Мартинш, Заинадин, Пабло, Бебето, Гамбоа, Шен, Эдгар Кошта, Эбер (Жан Клебер, 69), Валенте (Пикети, 76), Родриго Пиньо (Лундберг, 84).
Ботев ПловдивЧворович, Минев (Марин, 82), Генев, Панов, Димов, Меледже (Бризола, 46), Юсейн, Балтанов, Стоянов (Тасев, 61), Фернандо Виана, Коссоко.
Предупреждения:
Стоянов (32), Балтанов (61), Минев (79), Лундберг (87), Тасев (88), Димов (90), Бебето (90).

Первый матч – 0:0.

Лех Польша – Утрехт Голландия 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
3 августа, 21.15, «Городской стадион Познань»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 1 Керк, 1:1 – 26 Гюткьяер, 1:2 – 89 Дессерс, 2:2 – 90 Гюткьяер.
ЛехПутноцки, Яницки, Костевич, Дилавер (Ракель, 81), Вуядинович, Тетте (Билли Нильсен, 85), Тралка, Маевски, Макушевски, Шитум (Беркрот, 71), Гюткьяер.
УтрехтРогор-Йенсен, Янссен, ван Марел, Леувин, Эмануэлсон (Аюб, 46), Керк (Трупе, 74), ван де Стрек, Клайбер, Лабьяд, Брафхейд (ван дер Мер, 69), Дессерс.
Предупреждения:
Янссен (16), ван Марел (42), Леувин (48), Вуядинович (57), Шитум (61), Аюб (90), Билли Нильсен (90).
Удаление:
Леувин (70).

Первый матч – 0:0.

Хайдук Сплит Хорватия – Брондбю Дания 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
3 августа, 21.30, «Полюд»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 59 Эрцег, 2:0 – 63 Эрцег.
Хайдук СплитСтипица, Мемола, Нижич, Борха Лопес, Генцоглу, Юранович, Барри, Кожуль (Шехич, 75), Влашич, Эрцег (Саид, 82), Футач (Пешич, 90).
БрондбюРеннов, Ларссон, Херманнссон, Рекер, Кроне, Халими (Менса, 62), Фискер (Тибблинг, 65), Нергор, Мухтар, Кристенсен, Вильчек (Кальмар, 65).
Предупреждения:
Кроне (61), Футач (65), Херманнссон (79), Реннов (86), Шехич (87), Мухтар (87).

Первый матч – 0:0.

Мидтьюлланд Дания – Арка Польша 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
3 августа, 21.30, «MCH Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 59 Солдецки, 1:1 – 78, автогол Соха, 2:1 – 90 Серлот.
МидтьюлландХансен, Ниссен, Корчмар, Хансен, Хенде (Новак, 69), Борринг (Серлот, 57), Спарв (Краев, 75), Хассан, Поульсен, Викхейм, Онуачу.
АркаШтейнбор, Вархоляк, Марчиняк, Соберай, Марцьяник, Песе, Солдецки, Кун (Семашко, 56), Соха, Какоко, Маркус Винисиус (Рей, 75).
Предупреждения:
Соха (5), Маркус Винисиус (42), Соберай (45), Хассан (57), Семашко (79).

Первый матч – 2:3.

Альтах Австрия – Гент Бельгия 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
3 августа, 21.30, «Тиволи Ной»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 11 Нгамале, 1:1 – 44, пенальти Миличевич, 2:1 – 76 Нутц, 3:1 – 88 Добрас.
АльтахКобрас, Галвао, Цех, Сакич, Пизингер (Гебауэр, 26), Саломон, Нутц (Цвишенбруггер, 86), Нгамале, Добрас, Нетцер, Айгнер (Грбич, 80).
ГентРинне, Марк, Асаре, Митрович, Жиго, Эсити (Калу, 39), Деягере, Миличевич (Кубо, 80), Андрияшевич (Силла, 68), Саймон, Кулибали.
Предупреждения:
Кулибали (19), Эсити (23), Митрович (30), Жиго (31), Миличевич (54), Айгнер (62).
Удаление:
Митрович (49).

Первый матч – 1:1.

Осиек Хорватия – ПСВ Голландия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 21.45, «Градски врт»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 25 Бочкай.
ОсиекМаленица, Шкорич, Барач, Баришич, Бочкай, Миоч (Лесяк, 88), Шорша, Лепа (Войнович, 78), Мудражия, Грезда (Гргич, 90), Эюпи.
ПСВЗут, Изима-Мирен, Бренет (Перейро, 64), Арьяс, Люккассен, Лосано, Проппер (Ламмерс, 76), Локадия, ван Гинкел, Бергвейн (де Йонг, 64), Хендрикс.
Предупреждения:
Миоч (11), Бренет (57), Локадия (59), Бочкай (87), Перейро (90), Хендрикс (90), Мудражия (90).

Первый матч – 1:0.

Остенде Бельгия – Марсель Франция 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 21.45, «Верслейс-Арена»
Онлайн матча
ОстендеПрото, Томашевич, Розегнал, Милич, Резаян (Эль-Ганасси, 46), Берье (Канезин, 75), Джали, Капон, Мусона, Акпала (Живкович, 69), Сиани.
МарсельМанданда, Роланду, Губочан, Сакаи, Рами, Сансон, Луис Густаво, Окампос, Лопес (Сертич, 60), Пайет (Дория, 88), Жермен (Н`Жи, 73).
Предупреждения:
Луис Густаво (4), Сиани (68), Сертич (90).

Первый матч – 2:4.

Атлетик Испания – Динамо Бухарест Румыния 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
3 августа, 21.45, «Сан Мамес»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 24 Рауль Гарсия, 2:0 – 29 Рауль Гарсия, 3:0 – 86 Адурис.
АтлетикЯго Эррерин, Баленсиага, Эчейта, Лапорт, Де Маркос, Микель Весга, Беньят (Иньяки Уильямс, 80), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 70), Сусаета, Муниаин, Адурис (Акече, 88).
Динамо БухарестПенедо, Филип, Неделчару, Кацикас, Ромера, Малангу, Ханка (Костаке, 55), Саломау, Филипе Насименту (Антон, 73), Немец (Альбин, 66), Ривалдиньо.
Предупреждения:
Кацикас (36), Костаке (63), Альбин (88).

Первый матч – 1:1.

Ружомберок Словакия – Эвертон Англия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 21.45, «МФК Ружомберок»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 80 Кэлверт-Льюин.
РужомберокМацик, Кружльяк, Масло, Мених (Лачны, 46), Косе, Даниэл, Такач (Сапара, 71), Гал-Андрезь, Кохан, Масло, Хаскич (Герец, 80).
ЭвертонПикфорд, Уильямс, Кин, Бейнс, Джагелка, Гуйе, Дэвис, Шнайдерлин (Бэрри, 81), Классен, Руни (Миральяс, 86), Сандро Рамирес (Кэлверт-Льюин, 69).

Первый матч – 0:1.

Милан Италия – КСУ Крайова Румыния 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 9 Бонавентура, 2:0 – 51 Кутроне.
МиланДоннарумма, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кессиэ, Локателли, Бонавентура (Борини, 81), Сусо (Чалханоглу, 65), Конти, Кутроне (Андре Силва, 71), Ньянг.
КСУ КрайоваКаланча, Келич, Спахия, Тиагу Феррейра, Банку, Бэлуцэ (Роман, 65), Златински, Митрицэ (Бэрбуц, 83), Росси (Матею, 46), Димитров, Ди Мауро.
Предупреждения:
Родригес (45), Бэлуцэ (48), Сапата (62).

Первый матч – 1:0.

Паниониос Греция – Маккаби Тель-Авив Израиль 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 22.00, «Неа Смирни»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 79, автогол Корбос.
ПаниониосКотник, Влахос, Банана, Иконому (Ставропулос, 12), Хаджсафи, Масурас, Корбос, Шоджаеи, Саввидис (Глинос, 86), Ешиль, Лампру (Дурмишай, 73).
Маккаби Тель-АвивРайкович, Бен Хаим, Тиби, Шпунгин, Давидзада, Голаса (Рикан, 87), Еини, Баттоккио (Миха, 76), Ацили, Шенфельд, Кьяртанссон (Перец, 83).
Предупреждения:
Шоджаеи (31), Баттоккио (37), Бен Хаим (43), Голаса (45), Шенфельд (50), Корбос (58), Ешиль (86).

Первый матч – 0:1.

Домжале Словения – Фрайбург Германия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
3 августа, 22.05, «Стожице»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 50, пенальти Ибричич, 2:0 – 59 Бизяк.
ДомжалеМилич, Блажич, Добровольц, Клеменчич, Широк, Ибричич (Гнезда-Черин, 90), Балковец, Ветрих, Хусмани, Бизяк (Ожболт, 78), Фирер (Жужек, 71).
ФрайбургШволов, Сеюнджю (Кемпф, 62), Линхарт, Гюнтер, Штенцель, Абраши, Хефлер, Франтц (Кляйндинст, 85), Игньовски (Хаберер, 56), Нидерлехнер, Петерсен.
Предупреждения:
Штенцель (29), Сеюнджю (49), Хефлер (50), Кемпф (67), Ветрих (74), Милич (83), Жужек (87).

Первый матч – 0:1.

Брага Португалия – АИК Швеция 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 23.00, «Мунисипал де Брага»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 13 Обаси, 1:1 – 74 Руй Фонте, 2:1 – 120 Раул Силва.
БрагаМатеус, Раул Силва, Жефферсон, Росич, Эшгайю, Франсержио, Данило (Вукчевич, 68), Эдуарду (Орта, 105), Педру Сантуш (Бруну Шадаш, 46), Руй Фонте, Ахмед Хассан.
АИКЛиннер, Нюхольм, Юханссон, Карлссон, Сундгрен, Блумберг, Ольссон, Ишизаки (Салетрос, 78), Обаси (Стефанелли, 68), Гоитом, Линдквист.
Предупреждения:
Ишизаки (73), Раул Силва (112), Матеус (120), Ольссон (120), Юханссон (120).

Первый матч – 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

 
 
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