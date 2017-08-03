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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Альтах» прошел «Гент», «Милан» обыграл «КСУ Крайову» и другие результаты
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Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
-
3 августа, 18.00, «Младость Струмица»
- Голы:
-
1:0 –
29 Ибраими,
2:0 –
42 Хасани,
3:0 –
88 Хасани.
Шкендия-79 –
Захов, Ибраими, Челикович, Бейтулаи, Хасани (Зейнулаи, 90), Алими, Тодоровски, Тотре, Абдурахими (Шефити, 82), Бойку, Радески (Фазлагич, 90).
Тракай –
Плукас, Климавичюс, Вакили, Янушевскис, Боровскис, Дорли, Шишка (Мамаев, 88), Шиленас (Чижас, 81), Воробьевас, Быченок (Еременко, 46), Максимов.
- Предупреждения:
-
Воробьевас
(37), Климавичюс
(53), Еременко
(69).
- Удаление:
-
Климавичюс
(72).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
-
3 августа, 19.30, «Скагерак Арена»
Одд –
Россбах, Нильсен, Семб Берге, Грегор, Хаген, Младенович (Пате Диуф, 75), Берг, Риски (Хеуген, 82), Самуэльсен (Бруберг, 64), Рууд, Оссеан.
Динамо Загреб –
Ливакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Чорич (Ольмо, 75), Антолич, Моро, Фернандес, Ходжич (Гояк, 65), Судани (Ррахмани, 90).
- Предупреждения:
-
Моро
(27), Младенович
(35), Судани
(50), Сигали
(53), Самуэльсен
(56), Ольмо
(81), Пате Диуф
(84).
- Удаление:
-
Ольмо
(86).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
-
3 августа, 20.00, «Генерали Арена»
- Гол:
-
0:1 –
19 Боачи.
Спарта Прага –
Дубравка, Караваев, Штетина, Кадлец, Фридек, Маречек, Плавшич, Манджек, Мавуба (Росицки, 66), Янко (Лафата, 61), Кадлец (Бен Хаим, 46).
Црвена Звезда –
Борян, Савич, Стойкович, Родич, Йовичич, Доналд, Канга, Срнич (Радонич, 70), Милич (Гобелич, 90), Боачи (Пешич, 80), Ле Таллек.
- Предупреждения:
-
Манджек
(59), Борян
(75), Боачи
(80).
Первый матч – 0:2.
- Дата проведения
-
3 августа, 20.00, «АЕК-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
17 Шембри,
2:0 –
86 Селайя.
Аполлон –
Вале, Жандер, Яколиш (Стилиану, 73), Роберж, Юсте, Алешандре (Селайя, 84), Алеф, Кирьяку, Жоау Педру, Маглица, Шембри (Сардинеро, 65).
Абердин –
Льюис, О`Коннор, Консидайн, Шинни, Рейнолдс (Райт, 78), Макай-Стивен, Маклин, Кристи, Логан, Стокли (Мэйнард, 54), Стюарт (Тэнси, 64).
- Предупреждения:
-
Жоау Педру
(20), Алеф
(36), Стокли
(43), Кристи
(45), О`Коннор
(45), Стилиану
(83), Селайя
(87), Вале
(90).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
-
3 августа, 20.00, «Панчо-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
45 Стопира.
Видеотон –
Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Сольноки, Варга, Паткаи, Сульич (Тамаш, 88), Фиола, Щепович (Лазович, 46), Хенти (Сабо, 90).
Бордо –
Костиль, Сабали, Левчук, Гайич, Санкаре, Вада (Менди, 46), Тулалан, Малком, Плашил (Туре, 78), Камано, Лаборд (Контенто, 49).
- Предупреждения:
-
Сольноки
(8), Фиола
(23), Сабали
(41), Плашил
(50), Варга
(60), Юхас
(82), Сульич
(83), Левчук
(85), Лазович
(90).
- Удаления:
-
Сабали
(47), Варга
(69).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
-
3 августа, 20.00, «Баксель-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
51, автогол Моледо,
1:1 –
63 Лод,
1:2 –
66 Кабесас.
Габала –
Безотосный, Гурбанов, Мэлоун (Мамедов, 79), Вернидуб, Бюлтейс, Озобич, Холлидей, Дабо (Коне, 74), Гусейнов (Мамедов, 74), Жозеф-Монроз, Станкович.
Панатинаикос –
Влаходимос, Кулибали, Моледо, Коловециос, Хульт, Лод, Хадзийованис (Кабесас, 61), Курбелис, Альтман (Лусиано, 56), Зека, Молинс (Рейш, 79).
- Предупреждения:
-
Мэлоун
(20), Лод
(51).
- Дата проведения
-
3 августа, 20.00, «Крестовский»
- Гол:
-
0:1 –
67 Бузагло.
Зенит –
Лодыгин, Нету, Терентьев, Анюков (Кокорин, 73), Гарсия (Иванович, 80), Нобоа, Жулиано (Дриусси, 78), Жирков, Эрнани, Дзюба, Полоз.
Бней-Иегуда –
Зубас, Азуз, Хабши, Тургеман, Кандиль (Габай, 88), Бен Ари, Финиш (Ашкенази, 90), Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Бузагло, Тшибота.
- Предупреждения:
-
Кандиль
(62), Дриусси
(85).
Первый матч – 2:0
- Дата проведения
-
3 августа, 20.45, «Люнгбю»
- Голы:
-
0:1 –
9 Перейра,
0:2 –
22 Перейра,
1:2 –
28 Рюгор Йенсен,
1:3 –
89, пенальти Мамаев.
Люнгбю –
Андерсен, Соренсен (Тшиембе, 81), Лумб, Кристенсен, Лунд, Кристиансен, Эрнсков, Блуме (Ларсен, 59), Боисен, Кьер, Рюгор Йенсен (Оджо, 72).
Краснодар –
Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Газинский, 64), Перейра (Жигулев, 80), Мамаев, Каборе, Ристич, Вандерсон (Сулейманов, 86), Классон.
- Предупреждения:
-
Кьер
(7), Рюгор Йенсен
(44).
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
-
3 августа, 20.00, «Ника»
- Гол:
-
1:0 –
43, пенальти Запорожан.
Александрия –
Панькив, Цуриков, Бондаренко, Чеботаев, Бацула, Грицук (Каленчук, 78), Запорожан, Старенький (Пономарь, 57), Банада, Гитченко, Ситало (Кулиш, 69).
Астра –
Илиев, Польчак, Мрзляк (Кипирлиу, 85), Белу, Дандя, Поляк (Мойсе, 52), Маркиньос, Стан, Ионицэ, Никоарэ (Балауре, 65), Ле Таллек.
- Предупреждения:
-
Ситало
(19), Польчак
(41), Стан
(43), Ионицэ
(45), Бацула
(50).
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
-
3 августа, 20.30, «Эмиль Майриш»
- Голы:
-
1:0 –
53 Бенси,
1:1 –
59 Соми,
1:2 –
66 Петтерссон.
Фола Эш –
Им, Мухаремович, Храппан, Сакра, Бештоль (Корраль, 66), Латерца, Саити (Мерш, 81), Кляйн, Бенси, Хаджи, Цветкович (Роша, 75).
Эстерсунд –
Кейта, Соми (Солландер, 85), Видгрен, Бьоркстрем (Годдос, 46), Менса, Нури, Хопкатт (Мукииби, 80), Петтерссон, Баширу, Папаяннопулос, Джеро.
- Предупреждения:
-
Мухаремович
(23), Храппан
(65).
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 20.30, «Шюкрю Сараджоглу»
- Голы:
-
1:0 –
32 Дирар,
1:1 –
66 Хуспек.
Фенербахче –
Демирел, Нойштедтер, Озбайраклы, Калдырым, Шкртел, Дирар, Потук, Вальбуэна (Исла, 90), Туфан (Топал, 82), Соуза, Кесе (ван Перси, 63).
Штурм –
Зибенхандль, Ликояннис, Маресич, Кох, Хуспек, Джегго (Шмид, 82), Хирлендер, Жуль, Рехер (Цулехнер, 46), Поцман, Алар (Шуберт, 63).
- Предупреждения:
-
Джегго
(23), Нойштедтер
(66), Маресич
(75), Потук
(85).
Первый матч – 2:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.00, «Тумба»
- Голы:
-
1:0 –
24 Мак,
2:0 –
45 Цимирот.
ПАОК –
Рей, Варела, Леовац, Креспо, Лео Матос, Мак, Цимирот, Джалма (Пелкас, 82), Каньяс (Шахов, 72), Бисесвар (Педро Энрике, 66), Прийович.
Олимпик –
Махарадзе, Лукьянчук (Мигунов, 46), Шабанов, Кравченко, Немчанинов, Моха, Цимбалюк, Богданов, Шестаков, Хомутов (Сондей, 60), Беленький (Михалев, 71).
- Предупреждения:
-
Немчанинов
(4), Цимбалюк
(51), Кравченко
(58), Леовац
(60).
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
- Голы:
-
0:1 –
18 Янош,
1:1 –
55, пенальти Лиляй,
2:1 –
83 Плаку.
Скендербеу –
Шехи, Вангели, Османи (Плаку, 80), Яшаница, Радаш, Нимага, Мици, Лятифи, Гавазай (Музака, 74), Лиляй, Аденийи (Шкодра, 68).
Млада-Болеслав –
Дивиш, Стронати, Фабиан (Мареш, 71), Дуглас Силва, Паусхек, Пршикрыл, Янош (Магера, 111), Рада, Матейовски, Флейшман, Комличенко (Мебрахту, 60).
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
4:2.
- Предупреждения:
-
Вангели
(12), Комличенко
(53), Мареш
(74), Пршикрыл
(81).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.00, «Душ Баррейруш»
- Голы:
-
1:0 –
34, пенальти Родриго Пиньо,
2:0 –
49 Валенте.
Маритиму –
Шарлес, Луиш Мартинш, Заинадин, Пабло, Бебето, Гамбоа, Шен, Эдгар Кошта, Эбер (Жан Клебер, 69), Валенте (Пикети, 76), Родриго Пиньо (Лундберг, 84).
Ботев Пловдив –
Чворович, Минев (Марин, 82), Генев, Панов, Димов, Меледже (Бризола, 46), Юсейн, Балтанов, Стоянов (Тасев, 61), Фернандо Виана, Коссоко.
- Предупреждения:
-
Стоянов
(32), Балтанов
(61), Минев
(79), Лундберг
(87), Тасев
(88), Димов
(90), Бебето
(90).
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.15, «Городской стадион Познань»
- Голы:
-
0:1 –
1 Керк,
1:1 –
26 Гюткьяер,
1:2 –
89 Дессерс,
2:2 –
90 Гюткьяер.
Лех –
Путноцки, Яницки, Костевич, Дилавер (Ракель, 81), Вуядинович, Тетте (Билли Нильсен, 85), Тралка, Маевски, Макушевски, Шитум (Беркрот, 71), Гюткьяер.
Утрехт –
Рогор-Йенсен, Янссен, ван Марел, Леувин, Эмануэлсон (Аюб, 46), Керк (Трупе, 74), ван де Стрек, Клайбер, Лабьяд, Брафхейд (ван дер Мер, 69), Дессерс.
- Предупреждения:
-
Янссен
(16), ван Марел
(42), Леувин
(48), Вуядинович
(57), Шитум
(61), Аюб
(90), Билли Нильсен
(90).
- Удаление:
-
Леувин
(70).
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.30, «Полюд»
- Голы:
-
1:0 –
59 Эрцег,
2:0 –
63 Эрцег.
Хайдук Сплит –
Стипица, Мемола, Нижич, Борха Лопес, Генцоглу, Юранович, Барри, Кожуль (Шехич, 75), Влашич, Эрцег (Саид, 82), Футач (Пешич, 90).
Брондбю –
Реннов, Ларссон, Херманнссон, Рекер, Кроне, Халими (Менса, 62), Фискер (Тибблинг, 65), Нергор, Мухтар, Кристенсен, Вильчек (Кальмар, 65).
- Предупреждения:
-
Кроне
(61), Футач
(65), Херманнссон
(79), Реннов
(86), Шехич
(87), Мухтар
(87).
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.30, «MCH Арена»
- Голы:
-
0:1 –
59 Солдецки,
1:1 –
78, автогол Соха,
2:1 –
90 Серлот.
Мидтьюлланд –
Хансен, Ниссен, Корчмар, Хансен, Хенде (Новак, 69), Борринг (Серлот, 57), Спарв (Краев, 75), Хассан, Поульсен, Викхейм, Онуачу.
Арка –
Штейнбор, Вархоляк, Марчиняк, Соберай, Марцьяник, Песе, Солдецки, Кун (Семашко, 56), Соха, Какоко, Маркус Винисиус (Рей, 75).
- Предупреждения:
-
Соха
(5), Маркус Винисиус
(42), Соберай
(45), Хассан
(57), Семашко
(79).
Первый матч – 2:3.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.30, «Тиволи Ной»
- Голы:
-
1:0 –
11 Нгамале,
1:1 –
44, пенальти Миличевич,
2:1 –
76 Нутц,
3:1 –
88 Добрас.
Альтах –
Кобрас, Галвао, Цех, Сакич, Пизингер (Гебауэр, 26), Саломон, Нутц (Цвишенбруггер, 86), Нгамале, Добрас, Нетцер, Айгнер (Грбич, 80).
Гент –
Ринне, Марк, Асаре, Митрович, Жиго, Эсити (Калу, 39), Деягере, Миличевич (Кубо, 80), Андрияшевич (Силла, 68), Саймон, Кулибали.
- Предупреждения:
-
Кулибали
(19), Эсити
(23), Митрович
(30), Жиго
(31), Миличевич
(54), Айгнер
(62).
- Удаление:
-
Митрович
(49).
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.45, «Градски врт»
- Гол:
-
1:0 –
25 Бочкай.
Осиек –
Маленица, Шкорич, Барач, Баришич, Бочкай, Миоч (Лесяк, 88), Шорша, Лепа (Войнович, 78), Мудражия, Грезда (Гргич, 90), Эюпи.
ПСВ –
Зут, Изима-Мирен, Бренет (Перейро, 64), Арьяс, Люккассен, Лосано, Проппер (Ламмерс, 76), Локадия, ван Гинкел, Бергвейн (де Йонг, 64), Хендрикс.
- Предупреждения:
-
Миоч
(11), Бренет
(57), Локадия
(59), Бочкай
(87), Перейро
(90), Хендрикс
(90), Мудражия
(90).
Первый матч – 1:0.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.45, «Верслейс-Арена»
Остенде –
Прото, Томашевич, Розегнал, Милич, Резаян (Эль-Ганасси, 46), Берье (Канезин, 75), Джали, Капон, Мусона, Акпала (Живкович, 69), Сиани.
Марсель –
Манданда, Роланду, Губочан, Сакаи, Рами, Сансон, Луис Густаво, Окампос, Лопес (Сертич, 60), Пайет (Дория, 88), Жермен (Н`Жи, 73).
- Предупреждения:
-
Луис Густаво
(4), Сиани
(68), Сертич
(90).
Первый матч – 2:4.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.45, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
24 Рауль Гарсия,
2:0 –
29 Рауль Гарсия,
3:0 –
86 Адурис.
Атлетик –
Яго Эррерин, Баленсиага, Эчейта, Лапорт, Де Маркос, Микель Весга, Беньят (Иньяки Уильямс, 80), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 70), Сусаета, Муниаин, Адурис (Акече, 88).
Динамо Бухарест –
Пенедо, Филип, Неделчару, Кацикас, Ромера, Малангу, Ханка (Костаке, 55), Саломау, Филипе Насименту (Антон, 73), Немец (Альбин, 66), Ривалдиньо.
- Предупреждения:
-
Кацикас
(36), Костаке
(63), Альбин
(88).
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.45, «МФК Ружомберок»
- Гол:
-
0:1 –
80 Кэлверт-Льюин.
Ружомберок –
Мацик, Кружльяк, Масло, Мених (Лачны, 46), Косе, Даниэл, Такач (Сапара, 71), Гал-Андрезь, Кохан, Масло, Хаскич (Герец, 80).
Эвертон –
Пикфорд, Уильямс, Кин, Бейнс, Джагелка, Гуйе, Дэвис, Шнайдерлин (Бэрри, 81), Классен, Руни (Миральяс, 86), Сандро Рамирес (Кэлверт-Льюин, 69).
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
1:0 –
9 Бонавентура,
2:0 –
51 Кутроне.
Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кессиэ, Локателли, Бонавентура (Борини, 81), Сусо (Чалханоглу, 65), Конти, Кутроне (Андре Силва, 71), Ньянг.
КСУ Крайова –
Каланча, Келич, Спахия, Тиагу Феррейра, Банку, Бэлуцэ (Роман, 65), Златински, Митрицэ (Бэрбуц, 83), Росси (Матею, 46), Димитров, Ди Мауро.
- Предупреждения:
-
Родригес
(45), Бэлуцэ
(48), Сапата
(62).
Первый матч – 1:0.
- Дата проведения
-
3 августа, 22.00, «Неа Смирни»
- Гол:
-
0:1 –
79, автогол Корбос.
Паниониос –
Котник, Влахос, Банана, Иконому (Ставропулос, 12), Хаджсафи, Масурас, Корбос, Шоджаеи, Саввидис (Глинос, 86), Ешиль, Лампру (Дурмишай, 73).
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Бен Хаим, Тиби, Шпунгин, Давидзада, Голаса (Рикан, 87), Еини, Баттоккио (Миха, 76), Ацили, Шенфельд, Кьяртанссон (Перец, 83).
- Предупреждения:
-
Шоджаеи
(31), Баттоккио
(37), Бен Хаим
(43), Голаса
(45), Шенфельд
(50), Корбос
(58), Ешиль
(86).
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 22.05, «Стожице»
- Голы:
-
1:0 –
50, пенальти Ибричич,
2:0 –
59 Бизяк.
Домжале –
Милич, Блажич, Добровольц, Клеменчич, Широк, Ибричич (Гнезда-Черин, 90), Балковец, Ветрих, Хусмани, Бизяк (Ожболт, 78), Фирер (Жужек, 71).
Фрайбург –
Шволов, Сеюнджю (Кемпф, 62), Линхарт, Гюнтер, Штенцель, Абраши, Хефлер, Франтц (Кляйндинст, 85), Игньовски (Хаберер, 56), Нидерлехнер, Петерсен.
- Предупреждения:
-
Штенцель
(29), Сеюнджю
(49), Хефлер
(50), Кемпф
(67), Ветрих
(74), Милич
(83), Жужек
(87).
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
-
3 августа, 23.00, «Мунисипал де Брага»
- Голы:
-
0:1 –
13 Обаси,
1:1 –
74 Руй Фонте,
2:1 –
120 Раул Силва.
Брага –
Матеус, Раул Силва, Жефферсон, Росич, Эшгайю, Франсержио, Данило (Вукчевич, 68), Эдуарду (Орта, 105), Педру Сантуш (Бруну Шадаш, 46), Руй Фонте, Ахмед Хассан.
АИК –
Линнер, Нюхольм, Юханссон, Карлссон, Сундгрен, Блумберг, Ольссон, Ишизаки (Салетрос, 78), Обаси (Стефанелли, 68), Гоитом, Линдквист.
- Предупреждения:
-
Ишизаки
(73), Раул Силва
(112), Матеус
(120), Ольссон
(120), Юханссон
(120).
Первый матч – 1:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Лиги Европы
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Лига Европы 3-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч – 1:2.
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