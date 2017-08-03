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Неймар заявил, что его отец был против перехода в «ПСЖ»

04.08.2017 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «ПСЖ» Неймар попрощался с болельщиками «Барселоны», в которой он провел четыре сезона.

«Барселона» была мечтой ребенка, который играл за ее звезд на приставке. В 21 год я перебрался в Каталонию, полный амбиций.

Я до сих пор помню свои первые дни в клубе, раздевалку, которую я делил с кумирами: Месси, Вальдесом, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике, Бускетсом и многими другими.

Мне выпала честь поиграть с сильнейшим спортсменом из всех, кого я встречал в жизни. Уверен, пока я жив, я не встречу другого такого. Месси стал моим другом и на поле, и за его пределами. Для меня было честью играть с тобой.

С Суаресом и Месси мы организовали трио, сотворившее историю. Мы завоевали все возможные трофеи и пережили незабываемые моменты.

Каталония – моя родина, я люблю ее и Барселону, но спортсмену необходимы новые вызовы. Поэтому во второй раз в жизни я пошел против мнения отца. Отец, я уважаю твое мнение, но это мое решение и я прошу тебя поддержать меня, как ты всегда делал.

«Барселона» и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне был нужен новый вызов. Я принял предложение «ПСЖ», чтобы добиться новых достижений и помочь клубу выиграть титулы, которые ждут болельщики.

Мое сердце подсказало мне, что пора уходить. «ПСЖ» стал моим домом на ближайшие годы», – сказал Неймар в видеообращении на своей странице в Instagram.

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар попрощался с болельщиками «Барселоны», в которой он провел четыре сезона.

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