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Анатолий Капский – об усилении: «Сейчас большого смысла в этом не вижу»

04.08.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, что команда перед плей-офф Лиги Европы вряд ли будет усиливаться.

– Перед плей-офф Лиги Европы возможно усиление состава?

– Если бы остались в Лиге чемпионов, то эти пару дней занимались бы трансферными вопросами. А сейчас большого смысла в этом не вижу. Мы рассматривали вариант возвращения Младеновича, думали, успеем к матчам со «Славией». Но потом все же возник вопрос его готовности. В последнее время в Бельгии он лишь тренировался, даже спаррингов не проводил. Брать его и сразу бросать в бой – большой риск. А нам нужен футболист здесь и сейчас. Кроме этого, еще перед приглашением Булята общались с Филипенко. Были готовы взять его в аренду. Но оказалось, что у Егора травма.

Нападающих нам то и дело предлагают, но тоже... Во-первых, форвард стоит больших денег, во-вторых, когда начинаешь в экстренном порядке латать дыры – это плохо, велика вероятность ошибки. И, в-третьих, лимит на легионеров никто не отменял. Так что пока все остается как есть. И я считаю, что у нас достойный состав и сильная команда, – сказал Капский.

 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, что команда перед плей-офф Лиги Европы вряд ли будет усиливаться.

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