Иванов покинул «Крумкачы»

«Крумкачы» расстались с нападающим Филиппом Ивановым. Контракт, действовавший до конца 2018 года, был расторгнут по соглашению сторон. Вчера на тренировке основного состава футболист попрощался с каждым членом команды.

Филипп Иванов выступал за «Крумкачы» с 2015 года. За два с половиной сезона он провел за «Крумкачоў» 76 матчей, в которых забил 20 голов, отдал 11 голевых пасов. Подробная статистика 27-летнего футболиста здесь .

Напомним, ранее «Крумкачы» расстались с Яшиным и Шикавкой.

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