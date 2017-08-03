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Иванов покинул «Крумкачы»
04.08.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы» расстались с нападающим Филиппом Ивановым. Контракт, действовавший до конца 2018 года, был расторгнут по соглашению сторон. Вчера на тренировке основного состава футболист попрощался с каждым членом команды.
Филипп Иванов выступал за «Крумкачы» с 2015 года. За два с половиной сезона он провел за «Крумкачоў» 76 матчей, в которых забил 20 голов, отдал 11 голевых пасов. Подробная статистика 27-летнего футболиста
Напомним, ранее «Крумкачы»
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«Крумкачы» расстались с нападающим Филиппом Ивановым.
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