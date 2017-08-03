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Иванов покинул «Крумкачы»

04.08.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крумкачы» расстались с нападающим Филиппом Ивановым. Контракт, действовавший до конца 2018 года, был расторгнут по соглашению сторон. Вчера на тренировке основного состава футболист попрощался с каждым членом команды.

Филипп Иванов выступал за «Крумкачы» с 2015 года. За два с половиной сезона он провел за «Крумкачоў» 76 матчей, в которых забил 20 голов, отдал 11 голевых пасов. Подробная статистика 27-летнего футболиста здесь.

Напомним, ранее «Крумкачы» расстались с Яшиным и Шикавкой.

«То, что сейчас происходит с клубом, просто немыслимо». Дмитрий Яшин объясняет, почему разлетаются «Крумкачы»

 
 
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«Крумкачы» расстались с нападающим Филиппом Ивановым.

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