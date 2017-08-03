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Сегодня в 14.00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы
04.08.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 14.00 по белорусскому времени состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
При жеребьевке БАТЭ с коэффициентом 29,475 окажется в корзине сеяных.
Перед жеребьевкой команды будут разделены на группы для упрощения процедуры. Состав групп станет известен позже.
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Сегодня в 14.00 по белорусскому времени состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
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