Сегодня в 14.00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы

Сегодня в 14.00 по белорусскому времени состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

При жеребьевке БАТЭ с коэффициентом 29,475 окажется в корзине сеяных.

Перед жеребьевкой команды будут разделены на группы для упрощения процедуры. Состав групп станет известен позже.



