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БАТЭ заработал в Лиге чемпионов 1 млн евро

04.08.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ проиграл пражской «Славии» (2:1, первый матч 0:1) и покинул турнир.

Таким образом, БАТЭ заработал в розыгрыше Лиге чемпионов 2017/18 1 миллион евро: 320 тысяч евро за участие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, 420 тысяч – в третьем, 260 тысяч –выплата солидарности чемпиону национального первенства.

В случае попадания в групповой этап Лиги Европы через стадию плей-офф, БАТЭ заработает не менее 3,6 млн евро (дополнительные 2,6 млн клуб получит в качестве фиксированной выплаты за попадание в групповой этап). На данной стадии также предусмотрены бонусы за победу (360 тысяч евро) и ничью (120 тысяч).

В случае вылета в квалификационном плей-офф Лиги Европы, борисовчане получат лишь 245 тысяч евро за участие на данной стадии. Таким образом, общий доход от участия в еврокубковой кампании составит 1,245 млн евро.

Отметим, если бы БАТЭ смог выйти в группу Лиги чемпионов, то получил бы минимум 14,7 млн евро.

 

 
 
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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ проиграл пражской «Славии» (2:1, первый матч 0:1) и покинул турнир.

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