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Экстралига. Защитник сборной Сербии находится на просмотре в «Гомеле»
04.08.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотре в «Гомеле» находится защитник сборной Сербии Павле Подуновац.
Защитник принял участие в товарищеском матче против «Металлурга».
В прошлом сезоне Подуновац выступал в ХК Београд (MOL Liga). В 35 матчах регулярного чемпионата набрал 3 (0+3) очка.
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На просмотре в «Гомеле» находится защитник сборной Сербии Павле Подуновац.
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