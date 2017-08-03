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Неймар обратился к болельщикам после перехода в ПСЖ

04.08.2017 09:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Новичок парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) бразильский нападающий Неймар в своем видеообращении рассказал о чувствах после ухода из "Барселоны", сообщает Sputnik.

Неймар обратился к болельщикам после перехода в ПСЖ
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Неймар объяснил, почему перешел в ПСЖ

3 августа Неймар выкупил свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро. Позже ПСЖ официально объявил о подписании с нападающим пятилетнего контракта.

"Барселона" была больше чем просто вызов. Она была мечтой ребенка, который играл вместе с теми звездами в видеоигре. Я приехал в Каталонию, когда мне был 21 год. Я был преисполнен вызовами. Я помню мои первые дни в клубе. Я делил раздевалку со своими идолами — Месси, Вальдесом, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике и Бускетсом. Я очень хотел играть за клуб, который является больше чем просто клубом", — сказал футболист.

Неймар назвал "Барселону" олицетворением Каталонии. "Для меня Барселона стала родиной. Я люблю "Барселону" и Каталонию", — отметил футболист.

Форвард добавил, что ему выпала честь выступать с величайшими игроками. Он выразил уверенность, что в будущем не встретит никого лучше, чем Лионель Месси.

Публикация от Nj

 
Теги: Минск
 
 
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Своих бывших партнеров по команде бразилец назвал величайшими футболистами, а саму "Барселону" олицетворением Каталонии.

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