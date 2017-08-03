Неймар обратился к болельщикам после перехода в ПСЖ

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Новичок парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) бразильский нападающий Неймар в своем видеообращении рассказал о чувствах после ухода из "Барселоны", сообщает Sputnik.



© AFP/ PATRIK STOLLARZ Неймар объяснил, почему перешел в ПСЖ

3 августа Неймар выкупил свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро . Позже ПСЖ официально объявил о подписании с нападающим пятилетнего контракта.

"Барселона" была больше чем просто вызов. Она была мечтой ребенка, который играл вместе с теми звездами в видеоигре. Я приехал в Каталонию, когда мне был 21 год. Я был преисполнен вызовами. Я помню мои первые дни в клубе. Я делил раздевалку со своими идолами — Месси, Вальдесом, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике и Бускетсом. Я очень хотел играть за клуб, который является больше чем просто клубом", — сказал футболист.

Неймар назвал "Барселону" олицетворением Каталонии. "Для меня Барселона стала родиной. Я люблю "Барселону" и Каталонию", — отметил футболист.

Форвард добавил, что ему выпала честь выступать с величайшими игроками. Он выразил уверенность, что в будущем не встретит никого лучше, чем Лионель Месси.