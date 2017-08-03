В новом сезоне БГК им. Мешкова будет выступать в эксклюзивной форме Joma

БГК им. Мешкова представил нового технического партнера клуба – испанскую компанию Joma. Соглашение по сотрудничеству между клубом и компанией заключено на два года. Компания Joma окажет не только техническую поддержку команде, но и станет новым стратегическим партнером в маркетинговых проектах клуба.

«В новом сезоне БГК им. Мешкова будет выступать в эксклюзивной форме, разработанной по индивидуальному дизайну. Каждый элемент новой формы соответствует позиционированию самого титулованного гандбольного клуба Беларуси. Силуэт главного входа в Брестскую крепость в форме пятиконечной звезды символизирует выдающуюся отвагу, героизм и мужество белорусского народа. Флаг Республики Беларусь на воротнике формы гандболистов напоминает, что БГК им. Мешкова представляет не только город, но и страну в самых престижных европейских соревнованиях», – сообщает официальный сайт клуба.







