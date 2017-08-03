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Роман Дюков: «В Северной Америке о КХЛ некоторые даже не слышали, а здесь считается второй по силе лигой»

04.08.2017 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Роман Дюков, который после годичного пребывания в Северной Америке стал игроком минского «Динамо», рассказал журналисту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову, что за океаном мало кто интересуется КХЛ.

– С динамовцами на связи был? С тем же Хенкелем, к примеру.

– Само собой. Не просто на связи – пропустил считанные трансляции игр «Динамо». Как раз удобно было: в Минске семь вечера, а в штате Нью-Йорк полдень-час. Только закончилась тренировка, можно лезть в интернет и смотреть. Что мы со Степой с удовольствием и делали.

– Американо-канадские соседи по жилью не проявляли интереса?

– Практически нет. Наш им был понятен, но что такое КХЛ, из них знают очень немногие. Это здесь лига считается второй по силе в мире, а там некоторые о ней даже не слышали. У них другая система координат, – сказал Дюков.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник Роман Дюков, который после годичного пребывания в Северной Америке стал игроком минского «Динамо», рассказал журналисту «Прессбола» Вячеславу...

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