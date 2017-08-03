Дмитрий Яшин: «Сейчас «Крумкачы» – любительская команда, которая играет в профессиональной лиге»

Экс-защитник «Крумкачоў» Дмитрий Яшин рассказал о положении дел в минской команде.

«То, что сейчас происходит с «Крумкачамі», просто немыслимо. В клубе нет ничего кроме хороших тренировок. Слова Шунто можно делить на два, а потом еще на два. Мы долго верили этому человеку, но всему приходит предел. Сейчас «Крумкачы» – любительская команда, которая играет в профессиональной лиге. У клуба нет ни денег, ни инфраструктуры. О чем говорить, если у доктора даже нет медикаментов, чтобы оказать помощь игрокам. Если нужно что-то затейпировать, футболисты сами покупали себе тейпы.

На одной из последних тренировок так сильно получил по голеностопу, что у меня чуть слезы не потекли. Но на занятии даже не было заморозки. Зачастую доктор приносил на игры какие-то медикаменты. В последний месяц в клубе не было ни администратора, ни массажиста, ни врача. О тренировках дублеров я вообще молчу. Если получил на занятии травму – восстанавливайся самостоятельно. Вот такие дела», – сказал Яшин.

«То, что сейчас происходит с клубом, просто немыслимо». Дмитрий Яшин объясняет, почему разлетаются «Крумкачы»