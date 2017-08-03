Анатолий Капский: «Сказал тренерскому штабу: пожалуйста, возвращайте Жавнерчика, выносите ему последнее китайское предупреждение. Ответ был: не стоит»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко отметил, что с защитником Максимом Жавнерчиком необходимо было расставаться еще раньше.

— После матча многие игроки покинули стадион через служебный вход. Журналисты не дождались их — и были недовольны...

— У нас в команде не приветствуется такое поведение. Но в этот раз так случилось. Не хочу судить строго. Уже говорил, какая обстановка была в раздевалке. Ребятам очень тяжело. С другой стороны, вот вспоминаю нашу предматчевую тренировку, открытую для прессы. Корреспондент одного издания, такое впечатление, приехал на нее с единственной целью — задать игрокам одинаковый вопрос. Про футболиста, которого уже нет в БАТЭ. Считаю, это неуважение к команде, которой завтра играть очень важный матч. Однако для некоторых СМИ, видимо, эта тема важнее.

— Вы, конечно же, имеете в виду Жавнерчика. Лично принимали решение о расторжении контракта с ним?

– В отношении Жавнерчика жалею об одном. Что не принял это решение раньше – еще зимой. Проявил слабость. Потому что и Александр Викторович Захарченко, и многие другие работники клуба были против продолжения сотрудничества с этим футболистом. Но Ермакович всегда к нему хорошо относился. Они, когда вместе играли, жили в одном номере. Александр Владимирович рассчитывал на Максима как на лидера. Зимой совместно с главным тренером мы решили оставить его в команде. У меня было с Максимом несколько душещипательных бесед. И я поверил, что он станет лидером не на словах, а на деле. Время показало, что это было ошибкой.

– Чем так плох футболист Жавнерчик?

– Все считают, что дело в высказываниях, которые он позволил себе после ничьей с «Алашкертом». Это не главное, просто те слова вызвали общественный резонанс. Было много других вопросов. И там обоюдная ответственность – главного тренера и игрока. Ермакович, возможно, обидится, но не должно быть в команде привилегированных футболистов.

То интервью Жавнерчика – никакое не проявление мужского духа и лидерских качеств, как кто-то посчитал. Это попытка спихнуть свою вину на других. Вот и все. Давай посмотрим статистику. За весь первый круг чемпионата человек провел за БАТЭ всего семь неполных матчей. Или вспомним тот же гол «Алашкерта» в Борисове. Его принято сводить к ошибке Щербицкого. Но там была подача с фланга – и соперник легко продавил Жавнерчика. Год назад похожий эпизод случился в выездном матче с «Дандолком» – тоже передача из-под него, и первый гол в наши ворота в конце тайма. Не пропусти тогда, может, все по-другому повернулось бы.

И никто ведь тогда не кричал об этом, никто никого не обвинял. Здесь тоже поговорили в раздевалке, разобрались. Кто знал, что Жавнерчик понесет это прессе. И начнет высказываться в адрес молодых игроков. После этого начался ажиотаж, свистопляска. У нас нет ни молодых, ни старых, ни белорусов, ни иностранцев... Мы одна команда, где игроки должны быть друг за друга.

Но отмечу, что абсолютное большинство игроков считает наше решение правильным. Можно сказать, сейчас даже не я его принимал. Когда после матча в Ереване у нас полезли травмы, сказал тренерскому штабу: пожалуйста, возвращайте Жавнерчика, выносите ему последнее китайское предупреждение. Ответ был: не стоит. Интересы команды важнее одного игрока. Так все и произошло. И обстановка в коллективе после этого стала лучше. Как и игра, кстати. Ребята бьются в каждом матче друг за друга, – сказал Капский.