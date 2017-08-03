Никола Лукич: «Не думаю, что это провал и будет какая-то жесткая реакция руководства»

Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич поделился эмоциями после ответного матча против АЕКа (1:1).

– Не думаю, что это провал и будет какая-то жесткая реакция руководства. Мы показали хороший футбол. И будем стараться показывать его в чемпионате. Мы можем бороться за медали.

После игры тренер сказал, что мы молодцы. Говорил, что доказали, что можем играть в футбол и порадовали болельщиков. И если будем так играть в чемпионате, все будет хорошо, – сказал Лукич.

«Гуренко сказал, что мы молодцы и можем играть в футбол». «Динамо» вылетело из Лиги Европы