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Никола Лукич: «Не думаю, что это провал и будет какая-то жесткая реакция руководства»
04.08.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич поделился эмоциями после ответного матча против АЕКа (1:1).
– Не думаю, что это провал и будет какая-то жесткая реакция руководства. Мы показали хороший футбол. И будем стараться показывать его в чемпионате. Мы можем бороться за медали.
После игры тренер сказал, что мы молодцы. Говорил, что доказали, что можем играть в футбол и порадовали болельщиков. И если будем так играть в чемпионате, все будет хорошо, – сказал Лукич.
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Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич поделился эмоциями после ответного матча против АЕКа (1:1).
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