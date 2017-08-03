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Никола Лукич: «Не думаю, что это провал и будет какая-то жесткая реакция руководства»

04.08.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич поделился эмоциями после ответного матча против АЕКа (1:1).

– Не думаю, что это провал и будет какая-то жесткая реакция руководства. Мы показали хороший футбол. И будем стараться показывать его в чемпионате. Мы можем бороться за медали.

После игры тренер сказал, что мы молодцы. Говорил, что доказали, что можем играть в футбол и порадовали болельщиков. И если будем так играть в чемпионате, все будет хорошо, – сказал Лукич.

«Гуренко сказал, что мы молодцы и можем играть в футбол». «Динамо» вылетело из Лиги Европы

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич поделился эмоциями после ответного матча против АЕКа (1:1).

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