Денис Шунто: «Да не вылетим мы»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что команда не вылетит в первую лигу.

— Опасаетесь, что «Крумкачы» могут вылететь в первую лигу?

— Да не вылетим мы. Играют, допустим, «Ислочь» и жодинское «Торпедо». За кого нам болеть? Перед «Ислочью» 15 очков преимущества, от «Торпедо» 9 очков отставания. Вроде и неплохо, что Жодино проиграло. Но в то же время и плохо, что «Ислочь» выиграла. Пока вопрос выживания перед нами остро не стоит. Тем более мы ведь не идем на 14-м месте. Есть «Минск», «Славия»... Почему-то просто за нас зацепились, – сказал Шунто.

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