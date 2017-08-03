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Денис Шунто: «Да не вылетим мы»

04.08.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что команда не вылетит в первую лигу.

— Опасаетесь, что «Крумкачы» могут вылететь в первую лигу?

— Да не вылетим мы. Играют, допустим, «Ислочь» и жодинское «Торпедо». За кого нам болеть? Перед «Ислочью» 15 очков преимущества, от «Торпедо» 9 очков отставания. Вроде и неплохо, что Жодино проиграло. Но в то же время и плохо, что «Ислочь» выиграла. Пока вопрос выживания перед нами остро не стоит. Тем более мы ведь не идем на 14-м месте. Есть «Минск», «Славия»... Почему-то просто за нас зацепились, – сказал Шунто.

«То, что сейчас происходит с клубом, просто немыслимо». Дмитрий Яшин объясняет, почему разлетаются «Крумкачы»

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что команда не вылетит в первую лигу.

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