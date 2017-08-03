Екатерина Карстен: «Рассматривала возможность выступления за Россию»

Известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала, почему отказалась выступать за Россию.

— Вас звали выступать за Россию. Почему отказались?

— Рассматривала такую возможность, потому что был конфликт между моим личным тренером и главным тренером. Сидела в одной лодке с Леной Хлопцевой, и она из-за этого была вынуждена бросить спорт. Тренер договорился с россиянами, которые позволили мне провести в их стране несколько сборов. Тогда меня и позвали, но мне не хотелось покидать родину.

— Чем закончился конфликт?

— Главный тренер поначалу не делал мне сборы, не давал лодку. Пришлось вмешаться министру спорта, который позволил мне тренироваться отдельно у моего тренера Анатолия Квятковского и пообещал купить хорошую одиночку. Я стала работать с мужской командой и осталась в Беларуси.

— Как вы познакомились с мужем-немцем?

— Это было во время конфликта с главным тренером в 1995 году. Я отправилась тренироваться с мужской командой, а он дружил с их тренером. На сборах в Бресте перед чемпионатом мира увидел, что я хожу хмурая и одна, и все время пытался меня развеселить. Ухаживал осторожно, сначала попросил разрешение тренера, чтобы я показала ему город. Так мы стали общаться чаще, а когда я вышла за него замуж, переехали в Германию. Когда забеременела, он сказал, что хочет, чтобы ребенок жил в Германии и получил гражданство. Я же стала там тренироваться под руководством немецкого тренера, и мне предложили выступать за Германию. Пообещали квартиру, учителя по немецкому языку, но на практике все оказалось сложнее. Мне разрешили жить в Германии и выступать за Беларусь. Я была счастлива, что у меня появились отличные условия для тренировок и при этом могла выступать за свою родину, – рассказала Карстен.