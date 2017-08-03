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Демидович покинул минское «Динамо», Максим Савостиков отдан в аренду в «Белшину»
04.08.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» и нападающий Вадим Демидович расторгли контракт по обоюдному соглашению.
В сезоне 2017 Вадим Демидович сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах (0+0).
Полузащитник Максим Савостиков до конца сезона отдан в аренду в футбольный клуб «Белшина» (Д2).
В первом круге Савостиков принял участие в десяти матчах первенства дублеров, в которых заработал два результативных балла (1+1).
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Минское «Динамо» и нападающий Вадим Демидович расторгли контракт по обоюдному соглашению.
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