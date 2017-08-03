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Демидович покинул минское «Динамо», Максим Савостиков отдан в аренду в «Белшину»

04.08.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» и нападающий Вадим Демидович расторгли контракт  по обоюдному соглашению.

В сезоне 2017 Вадим Демидович сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах (0+0).

Полузащитник Максим Савостиков до конца сезона отдан в аренду в футбольный клуб «Белшина» (Д2).

В первом круге Савостиков принял участие в десяти матчах первенства дублеров, в которых заработал два результативных балла (1+1).

Сергей Гуренко: «Демидовича мы выставили на трансфер. Ноль голов, ноль передач. Надо молодых развивать»

 
 
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Минское «Динамо» и нападающий Вадим Демидович расторгли контракт по обоюдному соглашению.

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