«Прессбол»: Кочанова и Жарко займутся вопросом по запуску на белорусском ТВ нового футбольного канала

Главе Администрации президента Наталье Кочановой и заместителю премьер-министра Беларуси Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала на площадке «Сетанты Беларусь».

Ранее было анонсировано, что новый футбольный канал появится на белорусском ТВ к старту второго круга чемпионата Беларуси. Однако занимающийся продвижением проекта Владимир Бережков в конце июля сообщил, что с запуск канала откладывается.

Владимир Бережков: «Судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента, его ближайшего окружения. Боюсь навредить комментариями»

Футбольному каналу отказано в выдаче лицензии СМИ