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«Прессбол»: Кочанова и Жарко займутся вопросом по запуску на белорусском ТВ нового футбольного канала
04.08.2017 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главе Администрации президента Наталье Кочановой и заместителю премьер-министра Беларуси Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала на площадке «Сетанты Беларусь».
Ранее было анонсировано, что новый футбольный канал появится на белорусском ТВ к старту второго круга чемпионата Беларуси. Однако занимающийся продвижением проекта Владимир Бережков в конце июля сообщил, что с запуск канала откладывается.
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«Прессбол»: Кочанова и Жарко займутся вопросом по запуску на белорусском ТВ нового футбольного канала
Главе Администрации президента Наталье Кочановой и заместителю премьер-министра Беларуси Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по...
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