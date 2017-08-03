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«Прессбол»: Кочанова и Жарко займутся вопросом по запуску на белорусском ТВ нового футбольного канала

04.08.2017 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главе Администрации президента Наталье Кочановой и заместителю премьер-министра Беларуси Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала на площадке «Сетанты Беларусь».

Ранее было анонсировано, что новый футбольный канал появится на белорусском ТВ к старту второго круга чемпионата Беларуси. Однако занимающийся продвижением проекта Владимир Бережков в конце июля сообщил, что с запуск канала откладывается.

Владимир Бережков: «Судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента, его ближайшего окружения. Боюсь навредить комментариями»

Футбольному каналу отказано в выдаче лицензии СМИ

 
 
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Главе Администрации президента Наталье Кочановой и заместителю премьер-министра Беларуси Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по...

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