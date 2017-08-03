Дмитрий Яшин: «Одеоибо действительно подрабатывал грузчиком, только разгружал не вагоны, а фуры»

Экс-защитник «Крумкачоў» Дмитрий Яшин рассказал, что нападающий клуба Самюэль Одеоибо подзарабатывал на разгрузке фур.

– Вячеслав Глеб рассказывал, как Одеоибо подрабатывал в день перед матчем . Это нормально?

– Слава Глеб говорил, что Одеоибо ходил разгружать вагоны. Денис уверяет, что такого не было. Но Сэм действительно подрабатывал грузчиком, только разгружал не вагоны, а фуры. Мы с Филом на полном серьезе подходили к нему: «Слушай, если будет работа, зови нас». Я уже занимался чем-то подобным, когда играл в Самаре. Тогда тоже была напряженная ситуация с деньгами. Не вижу в этом ничего зазорного. Поработал четыре часа – получил 60 рублей. Запросто поносил ящики или что там носят?

Ну а что делать, если денег нет? Неизвестно, появятся ли они вообще. Пацаны, которые приходят в «Крумкачы», прекрасно это понимают, но хотят проявить себя. Я тоже хочу себя проявить, но я же легионер. Если был бы коренным минчанином, может, остался бы в «Крумкачах». Если бы предложили играть в «Крыльях Советов» за идею – с радостью бы согласился. А что тут получается? Приду в магазин, наберу корзину продуктов, а на кассе скажу: «Дайте мне их просто так, ведь я играю в «Крумкачах» за идею?»

Прекрасно понимаю, что клуб находится на стадии становления и ему сейчас трудно. Но, извините, когда денег нет совсем… Обещания, обещания… Наступает день X, а тебе говорят, что опять ничего не будет. В такие моменты появляется ощущение, что тебе бьют по лицу, как недавно ВДВшник корреспондента в прямом эфире. И так повторяется каждый раз. Надоело это терпеть, – сказал Яшин.

«То, что сейчас происходит с клубом, просто немыслимо». Дмитрий Яшин объясняет, почему разлетаются «Крумкачы»