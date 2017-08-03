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Анатолий Капский: «К медперсоналу БАТЭ большие вопросы»

04.08.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что недоволен работой медперсонала команды.

– В Праге у Виталия Гайдучика произошел жесткий стык. Доктор говорит: он должен лечиться 4-5 недель. Но, извините, задача врача не только в том, чтобы отправить спортсмена в клинику в Рим или Белград. Он должен еще и сам лечить. В этом плане я хочу, чтобы что-то поменялось. Ребята иногда и сами хотят играть — доктор не советует. И какая здесь психологическая поддержка футболиста? Я не требую умирать или мучиться на поле. Но все же надо понимать, что это большой спорт, и в нем есть понятие «через не могу».

— Насколько серьезны ваши претензии к медикам?

— Считаю, после матчей только игроки могут отдыхать. Врачи должны работать круглосуточно, особенно сейчас, когда еврокубки. Как это делают Ермакович и его помощники — я не думаю, что они этой ночью спали.

Еще был случай. Команда возвращается из Армении — травмированы Милунович и Риос. Обоих нужно лечить, и как можно скорее. А мне один из докторов говорит, мол, МРТ можно провести не раньше чем после обеда. И лишь после вмешательства Капского перенесли это на восемь утра. А так дали обоим таблетки и отпустили домой. И назавтра днем врачи не соизволили встретиться с Неманьей и Лешей — посмотреть, может, нужно покапать какие-то препараты, снять спазмы... Да, к медперсоналу большие вопросы. И задача на будущее — по-новому выстроить работу в этом направлении, – сказал Капский.

 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что недоволен работой медперсонала команды.

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