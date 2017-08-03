Денис Шунто: «Пара нападающих Богунов – Филанович сильнее пары Глеб – Шикавка, как бы это смешно ни звучало»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал, об изменениях в составе.

— В летнюю паузу состав команды сильно поменялся.

— Из последних восьми матчей мы проиграли только два. С минским «Динамо» в борьбе, с «Гомелем» абсолютно не по игре. Плюс сводили к ничьим матчи, в которых можно было выигрывать. А состав. Глеба не будет, Шикавки? Считаю, пара нападающих Богунов — Филанович сильнее пары Глеб — Шикавка, как бы это смешно ни звучало. Как они забили первый мяч в «Витебске» — любо-дорого посмотреть.

Не будет Климовича — Василевский засиделся, хочет доказать, что он тоже футболист. Есть у нас столпы: Костюкевич, Челядинский, Скшинецкий — они важны ментально. А Богунов или Шикавка будут играть... Считаю, Богунов сильнее. Хотел его полтора года добиться. Просто у нас было 24 футболиста. Даже Пятенко я говорил: зачем нам столько? Кажется, много ребят ушло, но много и осталось. Команда подновится. Наверное, надо было это делать даже раньше. Тот же Рома Козел хорошо сыграл против «Витебска», – сказал Шунто.

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