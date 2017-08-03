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Лига чемпионов. Плей-офф. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз», «Астана» – с «Селтиком»

04.08.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

Карабах – Копенгаген

АПОЭЛ – «Славия» Прага

Олимпиакос – Риека

Селтик – Астана

«Хапоэль» Беер-Шева – Марибор

Путь представителей лиг

Истанбул – Севилья

Янг Бойз – ЦСКА

Наполи – Ницца

Хоффенхайм – Ливерпуль

Спортинг – Стяуа

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.

 
 
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Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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