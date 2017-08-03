|
Лига чемпионов. Плей-офф. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз», «Астана» – с «Селтиком»
04.08.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Путь чемпионов
Карабах – Копенгаген
АПОЭЛ – «Славия» Прага
Олимпиакос – Риека
Селтик – Астана
«Хапоэль» Беер-Шева – Марибор
Путь представителей лиг
Истанбул – Севилья
Янг Бойз – ЦСКА
Наполи – Ницца
Хоффенхайм – Ливерпуль
Спортинг – Стяуа
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии