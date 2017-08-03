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Владимир Бережков: «Теперь я твердо могу сказать, что «Сетанта Беларусь» состоится»

04.08.2017 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владимир Бережков, в последние месяцы занимавшийся вопросами продвижения проекта по запуску нового футбольного канала на белорусском ТВ, основными учредителями которого выступили АБФФ и ЗАО «Белсетанта», прокомментировал новость о том, что Кочанова и Жарко займутся вопросом по запуску на белорусском ТВ нового футбольного канала.

«Я бы сказал, «теперь будут вынуждены» заняться. И благодарить за это Румаса, который проявил недюжинные смелость и волю, преодолевая колоссальное сопротивление ближайшего окружения Лукашенко. Ну и, разумеется, спасибо самому государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову.

Да, впереди еще много борьбы и ран, но теперь я твердо могу сказать: «Сетанта Беларусь» состоится. Хотелось бы без крови, в сотрудничестве с «Б 5». Но за время лишений, коллеги, мы придумали и как это сделать без вас. Желаю процветания! Всем нужно помнить: все, что не увивает, делает нас сильнее. Спасибо за жесткую встречу», — цитирует Бережкова «Прессбол» со ссылкой на страницу в Facebook.

 
Теги: Новости
 
 
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Владимир Бережков, в последние месяцы занимавшийся вопросами продвижения проекта по запуску нового футбольного канала на белорусском ТВ, основными учредителями...

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