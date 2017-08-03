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Екатерина Карстен: «В общении Лукашенко очень прост и сам просит обращаться напрямую»

04.08.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала, о встречах с Александром Лукашенко.

— Что для вас значили встречи с Президентом Беларуси Лукашенко?

— В общении он очень прост и сам просит обращаться напрямую. Не знаю, как другие спортсмены, но я не обращалась к нему лично. Считала это неправильным. На всех встречах он напоминал, что готов всегда лично помочь.

Александр Григорьевич пристально следит за спортом и много сделал для его развития в Беларуси. Постоянно строятся стадионы, ледовые дворцы, гребные каналы. Сам он также активно им занимается: играет в хоккей, бегает на лыжах и лыжероллерах, является Президентом Национального олимпийского комитета нашей страны. Всех ведущих атлетов Беларуси он знает лично, – рассказала Карстен.

 
 
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Известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала, о встречах с Александром Лукашенко.

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