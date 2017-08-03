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ВХЛ. Алексей Скабелка перешел в «Нефтяник»
04.08.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Алексей Скабелка перешел в «Нефтяник».
Хоккеист уже присоединился к команде Высшей хоккейной лиги и сыграет на предсезонном турнире, который сегодня стартует в Ижевске.
В минувшем сезоне Скабелка играл за «Сибирь» — в 35 матчах на счету нападающего 4 (3+1) очка.
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Белорусский нападающий Алексей Скабелка перешел в «Нефтяник».
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