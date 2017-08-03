ВХЛ. Алексей Скабелка перешел в «Нефтяник»

Белорусский нападающий Алексей Скабелка перешел в «Нефтяник».

Хоккеист уже присоединился к команде Высшей хоккейной лиги и сыграет на предсезонном турнире, который сегодня стартует в Ижевске.

В минувшем сезоне Скабелка играл за «Сибирь» — в 35 матчах на счету нападающего 4 (3+1) очка.