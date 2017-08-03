Анатолий Капский: «Некоторые эксперты в телестудии, которые критикуют Щербицкого, пусть вспомнят, сколько сами пропустили с центра поля»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко похвалил голкипера команды Дениса Щербицкого.

«Я, кстати, рад, что тот пропущенный мяч не сломил Дениса Щербицкого. Смотрю на него и вспоминаю, как у нас начинал совсем желторотым Гутор. Надо понимать, что у каждого молодого игрока были и будут ошибки. И когда некоторые эксперты в телестудии сидят и критикуют нашего вратаря, хочется ответить только одно. Пусть они вспомнят, сколько сами пропустили с центра поля», – сказал Капский.

Николай Ходасевич: «За полгода количество ошибок у Щербицкого ну просто зашкаливает»