ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Капский: «Некоторые эксперты в телестудии, которые критикуют Щербицкого, пусть вспомнят, сколько сами пропустили с центра поля»

04.08.2017 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко похвалил голкипера команды Дениса Щербицкого.

«Я, кстати, рад, что тот пропущенный мяч не сломил Дениса Щербицкого. Смотрю на него и вспоминаю, как у нас начинал совсем желторотым Гутор. Надо понимать, что у каждого молодого игрока были и будут ошибки. И когда некоторые эксперты в телестудии сидят и критикуют нашего вратаря, хочется ответить только одно. Пусть они вспомнят, сколько сами пропустили с центра поля», – сказал Капский.

Николай Ходасевич: «За полгода количество ошибок у Щербицкого ну просто зашкаливает»

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко похвалил голкипера команды Дениса Щербицкого.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Екатерина Карстен: «В общении Лукашенко очень прост и сам просит обращаться напрямую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика