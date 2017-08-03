Дмитрий Климович – о «Крумкачах»: «Клуб, не похожий на другие. Все решается в последний момент. Расписание тренировок узнаешь по вайберу»

Экс-защитник «Крумкачоў» Дмитрий Климович в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал об особенностях минской команды.

— «Крумкачы» — особая страница в твоей насыщенной биографии?

— Да. Клуб, не похожий на другие. Все решается в последний момент. Расписание тренировок узнаешь по вайберу. Ну и, конечно, медийность. Когда перед прошлым сезоном перебирался в «Гранит», «Крумкачы» были буквально всюду.

— На все гостевые матчи выбирались в день игры?

— Да. Дальний выезд в девять утра — это нормально. День не разбит, в дороге пообедали — и вперед! Кстати, хорошо, что матчи из-за трансляций проходят в вечернее время. А то раньше, бывало, встреча в два часа — и подниматься приходилось, как на рыбалку. Для такого клуба, как «Крумкачы», нынешний график — то, что надо, – сказал Климович.

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