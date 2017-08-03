ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская "Александрия" будет соперником футболистов БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

04.08.2017 14:25 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты украинской "Александрии" будут соперниками борисовского БАТЭ в борьбе за выход в групповой раунд Лиги Европы. Таков итог жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч раунда плей-офф подопечные Александра Ермаковича проведут 17 августа на поле "Борисов-Арены", ответный поединок пройдет 24 августа в Александрии.

Этот еврокубковый сезон футболисты БАТЭ начинали в Лиге чемпионов. В 2-м квалификационном раунде борисовчане победили по сумме двух встреч ереванский "Алашкерт" - 1:1 (дома) и 3:1 (в гостях), а в 3-м круге уступили пражской "Славии" - 0:1 (в гостях) и 2:1 (дома) и теперь поспорят за попадание в группу Лиги Европы.

Российский "Краснодар" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе встретится с белградским клубом "Црвена Звезда". Израильский "Маккаби", за который выступает еще один белорусский защитник Егор Филипенко, сыграет с австрийским "Альтахом", выбившим из турнира брестское "Динамо". Киевское "Динамо" под началом белорусского тренера Александра Хацкевича будет соперничать с португальским "Маритиму".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты украинской "Александрии" будут соперниками борисовского БАТЭ в борьбе за выход в групповой раунд Лиги Европы. Таков итог...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Климович – о «Крумкачах»: «Клуб, не похожий на другие. Все решается в последний момент. Расписание тренировок узнаешь по вайберу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика