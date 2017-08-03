4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты украинской "Александрии" будут соперниками борисовского БАТЭ в борьбе за выход в групповой раунд Лиги Европы. Таков итог жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч раунда плей-офф подопечные Александра Ермаковича проведут 17 августа на поле "Борисов-Арены", ответный поединок пройдет 24 августа в Александрии.

Этот еврокубковый сезон футболисты БАТЭ начинали в Лиге чемпионов. В 2-м квалификационном раунде борисовчане победили по сумме двух встреч ереванский "Алашкерт" - 1:1 (дома) и 3:1 (в гостях), а в 3-м круге уступили пражской "Славии" - 0:1 (в гостях) и 2:1 (дома) и теперь поспорят за попадание в группу Лиги Европы.

Российский "Краснодар" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе встретится с белградским клубом "Црвена Звезда". Израильский "Маккаби", за который выступает еще один белорусский защитник Егор Филипенко, сыграет с австрийским "Альтахом", выбившим из турнира брестское "Динамо". Киевское "Динамо" под началом белорусского тренера Александра Хацкевича будет соперничать с португальским "Маритиму".-0-