Неймар о Месси и Суаресе: «Я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пожелал удачи бывшим партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси и Луису Суаресу.

«Братья, я желаю вам всего наилучшего. Спасибо вам за эти годы большой радости и тренировок.

Одной из причин, по которой я подписал контракт с «Барселоной», был Лионель Месси, потому что я хотел играть с моим кумиром и самым великим футболистом, которого я когда-либо видел в футболе.

Луис Суарес принес нам большую радость. Я узнал несколько вещей рядом с вами, и самая главная из них — это «ударь первым». Всего наилучшего. Я люблю тебя.

Я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами. Я также хочу поблагодарить моих дорогих друзей за все эти годы, проведенные вместе.

Я приехал сюда парнем, желая учиться у вас, и сегодня я горд тем, что был рядом с вами» — написал Неймар в инстаграме.