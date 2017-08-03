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Неймар о Месси и Суаресе: «Я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами»

04.08.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пожелал удачи бывшим партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси и Луису Суаресу.

«Братья, я желаю вам всего наилучшего. Спасибо вам за эти годы большой радости и тренировок.

Одной из причин, по которой я подписал контракт с «Барселоной», был Лионель Месси, потому что я хотел играть с моим кумиром и самым великим футболистом, которого я когда-либо видел в футболе.

Луис Суарес принес нам большую радость. Я узнал несколько вещей рядом с вами, и самая главная из них — это «ударь первым». Всего наилучшего. Я люблю тебя.

Я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами. Я также хочу поблагодарить моих дорогих друзей за все эти годы, проведенные вместе.

Я приехал сюда парнем, желая учиться у вас, и сегодня я горд тем, что был рядом с вами» — написал Неймар в инстаграме.

 

Hermaniitooosss ... desejo tudo de bom pra vocês, obrigado por estes anos de muita alegria e aprendizado. Sou um cara realizado por ter jogado com vocês.... um dos motivos que vim ao barcelona foi você @leomessi porque queria jogar com meu ÍDOLO e o MAIOR que já vi no futebol, te agradeço por todo carinho que teve comigo e tudo que aprendi olhando você de perto, não tem jeito .. sou teu fã e pra sempre irei te admirar!! Gordooo @luissuarez9 chegou trazendo uma alegria enorme e nos juntando mais ainda, quem diria que 3 de SUDAMÉRICA iriam dar certo

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пожелал удачи бывшим партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси и Луису Суаресу.

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