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БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы
04.08.2017 14:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией", сообщает Sputnik.
Жеребьевка заключительного раунда квалификации ЛЕ состоялась в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
В плей-офф отборочного раунда борисовчане сыграют против "Александрии" из Украины. Первый матч команды проведут 17 августа в Беларуси, ответная игра — 24 августа в Александрии.
В минувшую среду, 2 августа,
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Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.
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