МИНСК, 4 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией", сообщает Sputnik.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации ЛЕ состоялась в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

В плей-офф отборочного раунда борисовчане сыграют против "Александрии" из Украины. Первый матч команды проведут 17 августа в Беларуси, ответная игра — 24 августа в Александрии.

В минувшую среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" "желто-синие" взяли верх над пражской "Славией" (2:1) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но несмотря на победу, по сумме двух матчей в плей-офф ЛЧ вышла чешская команда. В нокаут-раунде ЛЧ "Славия" сразится с киприским АПОЭЛом.