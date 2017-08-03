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Екатерина Карстен: «В Рио было ужасно все, начиная от грязной воды и заканчивая высокой преступностью и комарами»

04.08.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала об Олимпиаде в Рио.

— В Лондоне вы заняли пятое место со сломанным ребром. В оптимальном состоянии могли бы побороться за медали?

— Когда собирались ехать на первый этап Кубка мира в олимпийском сезоне, сломала ребро. Мы от поездки сразу отказались и стали готовиться к Олимпиаде. В итоге ребро мне уже не мешало, я поехала на соревнования в Мюнхен, выиграла там и начала готовиться в полную силу. Приехали в Лондон, а там боковой ветер. От этого ребро у меня заболело больше, чем в момент получения травмы. Когда врач осмотрел меня, то обнаружил, что у меня оказалось сломано и второе ребро. Я выступала на обезболивающих и попала на плохую дорожку в финале. Все это сказалось на результате.

— Почему вы считаете Олимпиаду в Рио-де-Жанейро худшей из тех, где участвовали?

— Там все было ужасно, начиная от грязной воды и заканчивая высокой преступностью и комарами, распространителями известного вируса. На гребном канале работали только два туалета, были проблемы с канализацией. В столовой питание тоже было несравнимо с другими Играми. В начале были проблемы и с транспортом. Автобусы ходили не вовремя.

— С криминалом кто-то из вашей команды сталкивался?

— Нам повезло, но историй о других участниках Игр мы за эти две недели слышали предостаточно, – рассказала Карстен.

 
 
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Известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала об Олимпиаде в Рио.

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