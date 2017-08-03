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«Барселона» согласовала контракт с Дембеле и предложит за игрока 80 млн евро
04.08.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской
Сообщается, что каталонцы провели переговоры с 20-летним французом и договорились с ним об условиях контракта.
Подробную статистику Дембеле можно посмотреть
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может стать игроком «Барселоны».
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