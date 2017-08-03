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Кошель перешел в «Молодечно»
04.08.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Сергей Кошель подписал контракт с «Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3).
В начале нынешнего сезона Кошель был без команды. В прошлом году выступал за «Крумкачы» (8 матчей, 0 голов) и «Славию» (2 матча).
Подробная статистика 31-летнего нападающего
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Нападающий Сергей Кошель подписал контракт с «Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3).
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